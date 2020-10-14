Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezon ilk bölümünde sürpriz isim!

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 2. Sezon Konuk Oyuncuları

Çağrı Bayrak'ın yönettiği, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, Senaryosunu Eylem Canpolat'ın yazdığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonun ilk bölümünde beklenmedik bir konukla izleyiciyi karşılıyor. Konuk oyuncular Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezonunda karşımıza çıkacak. Konunun ilerleyen kısımlarında davet edilen oyuncuların isimlerini ve bilgilerini veriyoruz.

Binnur Kaya Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Konuk Oyuncu Oldu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yeni sezonunun ilk bölümünde muhteşem bir sahne ile karşımıza geliyor. Kırmızı Oda dizisi bilindiği üzere son haftalarda en çok izlenilen dizi olmuştu. Kırmızı Oda dizisinin kadın başrolü olan Binnur Kaya aynı karakterle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alacak.

Zeynep, talihsizliğini ve yaşam sorunlarını gidermek için Kırmızı Oda'daki psikiyatri kliniğine gelir. Dr. Binnur Kaya ile karşılaşır ve onunla konuşur. Binnur kaya dizideki doktor rolüyle onun psikoloğu olur. Zeynep ile konuşarak onun sorunlarını dinler ve öneride bulunmaya çalışır. Zeynep bu konuşmanın ardından mutlu bir şekilde psikiyatri kliniğinden ayrılır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 30 eylül yeni sezonunun ilk bölüm de Kırmızı Oda dizisinin başrolü konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Dizi esasında birbirine konuk olaraktan reytinglerde ilk sırada yer alacak. Nedeni ise Kırmızı Oda dizisinin son haftalarda reyting listesinde birinci sırada olması. Üstüne birde Zeynep’in hayatının izleyicilerin daha önceki bölümlerde yüreklerini sızlatmasıdır. Bundan dolayı iki diziyi konu bakımından birbirlerine bağlamak her iki diziyi de daha popüler hale getirecektir

https://youtu.be/5pY4wjwdBfA