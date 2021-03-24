Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü kimdir, nereli yaşı kaç?

Yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak çekilen ve büyük bir hayran kitlesi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Diziye yeni katılan Savaş karakteri merak edilirken aynı zamanda karaktere hayat veren Kaan Altay Köprülü’de araştırılmaya başlandı.
Doğduğun Ev Kaderindir Savaş kimdir?
İçine dönük olan Savaş üstün zekalı birisidir. Geçirdiği kaza sonrasında felç kalan ve hayatına bu şekilde devam etmek zorunda olan Savaş abisi Barış ile anlaşamamaktadır.
Kaan Altay Köprülü kimdir?
Kaan Altay Köprülü görev aldığı yapımlar
2020 – Doğduğun Ev Kaderindir (Savaş)
2018 – Tek Yürek (Akif)
Son Güncelleme: 24.03.2021 20:01