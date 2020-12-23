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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair tüm yeni ayrıntılar 23.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:56
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak çekilen ve büyük bir hayran kitlesi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Diziye yeni katılan Savaş karakteri merak edilirken aynı zamanda karaktere hayat veren Kaan Altay Köprülü’de araştırılmaya başlandı.

Doğduğun Ev Kaderindir Savaş kimdir?

İçine dönük olan Savaş üstün zekalı birisidir. Geçirdiği kaza sonrasında felç kalan ve hayatına bu şekilde devam etmek zorunda olan Savaş abisi Barış ile anlaşamamaktadır.

Kaan Altay Köprülü kimdir?

30 Kasım 1994 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen genç oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Türkiye Bostanlı Akademisinde Şebnem Doğruer’den temel oyunculuk eğitimleri alan Köprülü genç yetenek olarak tanınmaktadır. 1,75 cm boyunda olan Köprülü 70 kilodur.

Kaan Altay Köprülü görev aldığı yapımlar

2020 – Doğduğun Ev Kaderindir (Savaş)

2018 – Tek Yürek (Akif)



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:56
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