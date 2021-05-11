Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapacak! Barış ve Zeynep’in mutlu sonu

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikâyeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ikinci sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Yarın akşam yayınlanacak olan 43. bölümden fragman yayınlanarak izleyici kitlesini mutlu sonla uğurlayacak. Uzun zamandır aşk yaşayan Zeynep ve Barış, önlerine çıkan tüm engelleri aşarak evlendiği görülüyor.

Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor

Final bölümde Nuh'un ile arasını düzelten Cemile hamile olduğunu öğreniyor. Zeynep ise yıllardır kayıp olan kardeşine sonunda kavuşuyor.

Ne yazık ki Çarşamba akşamları yayınlanan dizi aynı gün yayınlanmakta olan Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi dizilerin reytingleriyle yarışamadı. Ayrıca Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılmasıyla reytingler iyice kötü durumdaydı. Bu nedenle final yapma kararı aldı. Aralık 2019'da yayınlanmaya başlayan dizi, 43. bölümle ekran macerasını noktalıyor.