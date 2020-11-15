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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan yer aldığı dizi ve film yapımları

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emine karakteri izleyicilerin takdirini kazanmayı başardı. Emine karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği araştırılmaya başlandı...

15 Kasım 2020 Pazar 21:43
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan yer aldığı dizi ve film yapımları
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emin karakteri başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. İzleyiciler ise oyuncunun kim olduğu araştırıyorlar.

Doğduğun Ev Kaderindir Emine Kimdir?


Doğduğu Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterini canlandıran oyuncunun ismi Naz Göktan’dır. Naz Göktan 1990 senesinde Ankara’da doğuştur. 2007 senesinde okuduğu özel liseden mezun olan başarılı oyuncu üniversite hayatına da Ankara’da devam etti. 2011 ile 2014 seneleri arasında StüdyoCer kapsamında oyunculuk yapan Göktan, 2017 senesinde Sahne 367 kapsamında oyunculuk yapmaya başladı. Halen bu sahnede yer alan oyuncu yöneticilik ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ilk dizi deneyimini elde eden güzel oyuncunun daha önce yer aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir.

  • Soytarılar
  • Madam
  • Devinim
  • Öfke
  • 39 Basamak
  • The Madman and The Nun
  • Mouthgasm
  • Böcek


Son Güncelleme: 15.11.2020 21:43
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Anahtar Kelimeler:
TV 8Doğduğun Ev KaderindirEmineNaz Göktan
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