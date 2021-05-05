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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:32
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emin karakteri başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. İzleyiciler ise oyuncunun kim olduğu araştırıyorlar.

Doğduğun Ev Kaderindir Emine Kimdir?

Doğduğu Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterini canlandıran oyuncunun ismi Naz Göktan’dır. Naz Göktan 1990 senesinde Ankara’da doğuştur. 2007 senesinde okuduğu özel liseden mezun olan başarılı oyuncu üniversite hayatına da Ankara’da devam etti. 2011 ile 2014 seneleri arasında StüdyoCer kapsamında oyunculuk yapan Göktan, 2017 senesinde Sahne 367 kapsamında oyunculuk yapmaya başladı. Halen bu sahnede yer alan oyuncu yöneticilik ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ilk dizi deneyimini elde eden güzel oyuncunun daha önce yer aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir.

  • Soytarılar
  • Madam
  • Devinim
  • Öfke
  • 39 Basamak
  • The Madman and The Nun
  • Mouthgasm
  • Böcek



Son Güncelleme: 05.05.2021 19:32
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Naz GöktanEmineDoğduğun Ev KaderindirTV 8
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