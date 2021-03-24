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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Naz Göktan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Naz Göktan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 24 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:37
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Naz Göktan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emin karakteri başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. İzleyiciler ise oyuncunun kim olduğu araştırıyorlar.

Doğduğun Ev Kaderindir Emine Kimdir?

Doğduğu Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterini canlandıran oyuncunun ismi Naz Göktan’dır. Naz Göktan 1990 senesinde Ankara’da doğuştur. 2007 senesinde okuduğu özel liseden mezun olan başarılı oyuncu üniversite hayatına da Ankara’da devam etti. 2011 ile 2014 seneleri arasında StüdyoCer kapsamında oyunculuk yapan Göktan, 2017 senesinde Sahne 367 kapsamında oyunculuk yapmaya başladı. Halen bu sahnede yer alan oyuncu yöneticilik ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ilk dizi deneyimini elde eden güzel oyuncunun daha önce yer aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir.

  • Soytarılar
  • Madam
  • Devinim
  • Öfke
  • 39 Basamak
  • The Madman and The Nun
  • Mouthgasm
  • Böcek


Son Güncelleme: 24.03.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Naz GöktanEmineDoğduğun Ev KaderindirTV 8
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