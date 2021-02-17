İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:34
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emin karakteri başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. İzleyiciler ise oyuncunun kim olduğu araştırıyorlar.

Doğduğun Ev Kaderindir Emine Kimdir?

Doğduğu Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterini canlandıran oyuncunun ismi Naz Göktan’dır. Naz Göktan 1990 senesinde Ankara’da doğuştur. 2007 senesinde okuduğu özel liseden mezun olan başarılı oyuncu üniversite hayatına da Ankara’da devam etti. 2011 ile 2014 seneleri arasında StüdyoCer kapsamında oyunculuk yapan Göktan, 2017 senesinde Sahne 367 kapsamında oyunculuk yapmaya başladı. Halen bu sahnede yer alan oyuncu yöneticilik ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ilk dizi deneyimini elde eden güzel oyuncunun daha önce yer aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir.

  • Soytarılar
  • Madam
  • Devinim
  • Öfke
  • 39 Basamak
  • The Madman and The Nun
  • Mouthgasm
  • Böcek


Son Güncelleme: 17.02.2021 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Naz GöktanEmineDoğduğun Ev KaderindirTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?

Popüler Haberler

SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Perseverance uzay aracının Mars'taki görevi ne? Perseverance Mars'tan hangi bilgileri toplayacak?
Kredi borcu erteleyen bankalar hangileridir? Taşıt, İhtiyaç ve Konut kredisi erteleyen bankalar
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Sözleşmeli Sağlık Personeli İlanları Yayımlandı! Yeni Personeller Üniversite Hastanelerine Alınacak
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
50-100 Koyun yetiştirme ağıl maliyeti ve mera hesaplama bilgileri
TV8 Survivor 2020 yayın tarihi açıklandı!
Meclis Tv canlı yayını nasıl izlenir? TBMM meclis tv canlı yayın! ( KAYNAK BULARAK YAZ FURKANCIM!!!!! )
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 19 Şubat 2021 Cuma
Sol Yanım bitti mi, final mi yaptı? Sol Yanım neden final yapıyor?
Hafta sonu 20 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 20 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Kanal D canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Beni Bırakma dizisi Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik'ın hayatı!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.