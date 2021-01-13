İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakteri kimdir? Naz Göktan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Çarşamba günü sitemizde yer verdiğimiz Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakteri kimdir? Naz Göktan kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ocak 13 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:32
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakteri kimdir? Naz Göktan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emin karakteri başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. İzleyiciler ise oyuncunun kim olduğu araştırıyorlar.

Doğduğun Ev Kaderindir Emine Kimdir?

Doğduğu Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterini canlandıran oyuncunun ismi Naz Göktan’dır. Naz Göktan 1990 senesinde Ankara’da doğuştur. 2007 senesinde okuduğu özel liseden mezun olan başarılı oyuncu üniversite hayatına da Ankara’da devam etti. 2011 ile 2014 seneleri arasında StüdyoCer kapsamında oyunculuk yapan Göktan, 2017 senesinde Sahne 367 kapsamında oyunculuk yapmaya başladı. Halen bu sahnede yer alan oyuncu yöneticilik ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ilk dizi deneyimini elde eden güzel oyuncunun daha önce yer aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir.

  • Soytarılar
  • Madam
  • Devinim
  • Öfke
  • 39 Basamak
  • The Madman and The Nun
  • Mouthgasm
  • Böcek


Son Güncelleme: 13.01.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Naz GöktanEmineDoğduğun Ev KaderindirTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Kaynak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Zümrüdüanka dizisi Mahir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir? 2019 Emlak Vergisi Ödemesi Tarihleri
Ocak 2021 işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?
Koronavirüs salgınından korunmak için kişisel temizlik nasıl yapılmalı?
FOX TV 10 Kasım Atatürk'ü anma filmi
Koronavirüs aşı fiyatı 1 doz kaç lira olacak?
Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine Caner Cindoruk hayat veriyor
Zümrüdüanka dizisindeki İhsan karakteri Kimdir? Serkan Acay dizideki rolü ve hayatı
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine Bahtiyar Engin hayat veriyor
THY yurt dışa yüzde 40 indirimli bilet kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.