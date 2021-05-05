Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda ediyor! Final yapan dizi reyting kurbanı oldu!

TV8 ekranlarında 2 sezondur yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi son dakika haberine final yapacağını açıkladı. Ünlü psikolog ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi son zamanlarda istenilen reyting oranını yakalayamadı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk’ün yer aldığı dizide dizinin başından bu yana başrol olarak yer alan Mehdi karakterine can veren İbrahim Çelikkol, diziden ölerek ayrılmıştı. Mehdi’nin diziden ayrılmasından sonra istenilen reytingler yakalanamadığı için yönetmen final yapacağını duyurdu.





Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölümde final yapacak!

İlk sezonunda reytingleri yüksek olan dizi binlerce kişi tarafından beğenilerek izleniyordu fakat Mehdi karakterinin diziden çıkmasının ardından Total grubuna giremedi. OGM Pİctures yapımcılığındaki dizi yönetmen Çağrı Bayrak’ın duyurusu ardından final yapacağını açıkladı. 12 Mayıs 43.bölümde ekranlara veda edecek olan dizi 2019 Aralık ayında TV8 ekranlarında yer almıştı.



