Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bitti mi, neden final yaptı?

TV8’in 43 bölümdür sevilerek izlenen ve başrollerinde Demet Özdemir, Engin Öztürk, Senan Kara, Zuhal Gencer Erkaya, Naz Göktan, Hülya Duyar, Hakan Salınmış gibi isimlerin bulunduğu dizi, dün akşam izleyicisine veda etti. Dizinin baş karakteri Zeynep’i canlandıran Demet Özdemir, finalin arkasından sosyal medya hesabı üzerinden tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

“Benim için müthiş bir yolculuktu”

Resmi instagram hesabından diziye veda eden ve set arkadaşlarına teşekkür eden Özdemir şu paylaşımı yaptı:

"Aşırı aşırı sevgi, dostluk, anlayış içerir. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en İyisini yapan canım oyun arkadaşlarım. Canım ustalarım, gece gündüz bilmeyen rahat edelim diye en iyi iş çıksın diye kardeş olduğumuz kamera arkası ekibimiz. Yıllardır çalıştığımız el ele yolculuklara göğüs gerdiğimiz Çağrı Bayrak, benim için müthiş bir yolculuktu."

Demet Özdemir herkese tek tek teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"Eylem Canpolat, ne hayat yazdın be Eylem, sesimi titrettin gözlerimi doldurdun her defasında tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum kalbine sağlık. Textpistols (Selcan Özgür) yolun yarasında ailemize katıldığın için bu sorumluluğu aldığın ve bizi o muhteşem finale götürdüğün için çok teşekkür ederim. Sevgili Gülseren Budayıcıoğlu o güzel defterini bize açtığı için her zaman eli üzerimizde olduğu için, kendi iç dünyama da yolculuk ettirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az."

"Sevgili yapımcım Ogm Pictures, her imkanı sunduğunuz için bu yolculukta bana güvendiğiniz için çok sağ olun yolunuz hep açık olsun. TV8 ailesinde olmak benim için çok güzel çok eğlenceliydi bana kendimi ev sahibi gibi hissettirdiniz sevgili Acun Ilıcalı, Aslı Çini, siz değerli seyircilerimiz sizi kızdırmış olsak da ara sıra hep kendinizi, kalbinizi ortaya koyarak yolculuğumuza ortak oldunuz beraber bir proje bir hayat bitirdik. Evet şimdi yeni hikayelere yeni deneyimlere herkese sağlıklı, mutluluk dolu maceralar diliyorum. Sizi çok seviyorum çok! Son kez bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir."

Çocukken ailesinin evinden ayrılarak başka bir evde büyüyen Zeynep, iki anneye, iki babaya sahip olmanın sorumluluğu ile büyümüş ve Hukuk Fakültesini bitirmiş başarılı biri olmuştur. Zeynep’in hikayesi tam olarak da orada başlar. İki evinin olması ve öz annesini memnun etmek için yaptığı evliliği ve daha sonra peşi sıra gelen sorunları konu alan dizi farklı yollara evrilmiş ve reytinglerindeki düşüş sebebi ile final kararı almıştır.