İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bitti mi, neden final yaptı?

TV8 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dün akşam 43. bölümü ile ekranlara veda etti. Dizinin başrolü, Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizisine ve karakterine veda etti. Peki Doğduğun Ev Kaderindir neden final yaptı?

13 Mayıs 2021 Perşembe 14:41
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bitti mi, neden final yaptı?
Takip Et:

TV8’in 43 bölümdür sevilerek izlenen ve başrollerinde Demet Özdemir, Engin Öztürk, Senan Kara, Zuhal Gencer Erkaya, Naz Göktan, Hülya Duyar, Hakan Salınmış gibi isimlerin bulunduğu dizi, dün akşam izleyicisine veda etti. Dizinin baş karakteri Zeynep’i canlandıran Demet Özdemir, finalin arkasından sosyal medya hesabı üzerinden tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

“Benim için müthiş bir yolculuktu”

Resmi instagram hesabından diziye veda eden ve set arkadaşlarına teşekkür eden Özdemir şu paylaşımı yaptı:

"Aşırı aşırı sevgi, dostluk, anlayış içerir. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en İyisini yapan canım oyun arkadaşlarım. Canım ustalarım, gece gündüz bilmeyen rahat edelim diye en iyi iş çıksın diye kardeş olduğumuz kamera arkası ekibimiz. Yıllardır çalıştığımız el ele yolculuklara göğüs gerdiğimiz Çağrı Bayrak, benim için müthiş bir yolculuktu."

Demet Özdemir herkese tek tek teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"Eylem Canpolat, ne hayat yazdın be Eylem, sesimi titrettin gözlerimi doldurdun her defasında tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum kalbine sağlık. Textpistols (Selcan Özgür) yolun yarasında ailemize katıldığın için bu sorumluluğu aldığın ve bizi o muhteşem finale götürdüğün için çok teşekkür ederim. Sevgili Gülseren Budayıcıoğlu o güzel defterini bize açtığı için her zaman eli üzerimizde olduğu için, kendi iç dünyama da yolculuk ettirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az."

"Sevgili yapımcım Ogm Pictures, her imkanı sunduğunuz için bu yolculukta bana güvendiğiniz için çok sağ olun yolunuz hep açık olsun. TV8 ailesinde olmak benim için çok güzel çok eğlenceliydi bana kendimi ev sahibi gibi hissettirdiniz sevgili Acun Ilıcalı, Aslı Çini, siz değerli seyircilerimiz sizi kızdırmış olsak da ara sıra hep kendinizi, kalbinizi ortaya koyarak yolculuğumuza ortak oldunuz beraber bir proje bir hayat bitirdik. Evet şimdi yeni hikayelere yeni deneyimlere herkese sağlıklı, mutluluk dolu maceralar diliyorum. Sizi çok seviyorum çok! Son kez bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir."

Çocukken ailesinin evinden ayrılarak başka bir evde büyüyen Zeynep, iki anneye, iki babaya sahip olmanın sorumluluğu ile büyümüş ve Hukuk Fakültesini bitirmiş başarılı biri olmuştur. Zeynep’in hikayesi tam olarak da orada başlar. İki evinin olması ve öz annesini memnun etmek için yaptığı evliliği ve daha sonra peşi sıra gelen sorunları konu alan dizi farklı yollara evrilmiş ve reytinglerindeki düşüş sebebi ile final kararı almıştır.


Son Güncelleme: 13.05.2021 14:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DoğduğunevkaderindirTv8FinalDemetözdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı!
TRT1 yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizi oyuncuları ve dizi konusu
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Trt Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir?
Masumlar Apartmanı 33. bölüm izle tek parça! Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz izle!
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?
Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler neler? Bayram gecesi kılınacak namazlar, okunacak dualar ve sureler
Tesla Bitcoin ödemelerini askıya alınca Bitcoin ne kadar oldu?
A101 bayramda açık mı?
AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.