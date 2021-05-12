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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış’ı kim canlandırıyor? Engin Öztürk'ün biyografisi

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış’ı kim canlandırıyor? Engin Öztürk'ün biyografisi haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 12 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:30
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış’ı kim canlandırıyor? Engin Öztürk'ün biyografisi
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Doğduğun Ev Kaderindir adlı TV8 dizisi bir çok izleyici tarafımdan beğenilmektedir. Diziye ise gelecek olan sezonda Engin Öztürk canlandıracağı Barış adlı karakter ile oyuncu kadrosuna dahil edildi.  Ünlü oyuncu Engin Öztürk 1986 yılında Eylül ayının 28’ inde gözlerini Eskişehir’ de açmıştır. Kendisi oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde almıştır. Oyuncunun ilk ekranlara gelişi ise Beren Saat’ in başrolünde olduğu, Fatmagül’ ün Suçu Ne(2010) adlı yapımdaki Selim karakteridir. 2012 ise sevilen polisiye dizisi Behzat Ç. Adlı yapımda Emre karakterine hayat vermiştir. Oyuncunun bulunduğu bir diğer sevilen yapım ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Selim karakteridir bir başka tarih dizisi olan Diriliş yapımda da Günalp’ i oynamıştır. En son bulunduğu yapım ise Yüzleşme(2019) adlı projede Ömer karakteridir.

Ünlü oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise: Çanakkale Yolun Sonu(2013),  Hayat Yolunda(2014), Hatırla Gönül(2015), Yüksek Sosyete(2016), Hakan Muhafız(2018).


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:30
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