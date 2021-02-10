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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk nerelidir?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 10.02.2021 tarihli Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk nerelidir? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 10.02.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:32
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk nerelidir?
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Doğduğun Ev Kaderindir adlı TV8 dizisi bir çok izleyici tarafımdan beğenilmektedir. Diziye ise gelecek olan sezonda Engin Öztürk canlandıracağı Barış adlı karakter ile oyuncu kadrosuna dahil edildi.  Ünlü oyuncu Engin Öztürk 1986 yılında Eylül ayının 28’ inde gözlerini Eskişehir’ de açmıştır. Kendisi oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde almıştır. Oyuncunun ilk ekranlara gelişi ise Beren Saat’ in başrolünde olduğu, Fatmagül’ ün Suçu Ne(2010) adlı yapımdaki Selim karakteridir. 2012 ise sevilen polisiye dizisi Behzat Ç. Adlı yapımda Emre karakterine hayat vermiştir. Oyuncunun bulunduğu bir diğer sevilen yapım ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Selim karakteridir bir başka tarih dizisi olan Diriliş yapımda da Günalp’ i oynamıştır. En son bulunduğu yapım ise Yüzleşme(2019) adlı projede Ömer karakteridir.

Ünlü oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise: Çanakkale Yolun Sonu(2013),  Hayat Yolunda(2014), Hatırla Gönül(2015), Yüksek Sosyete(2016), Hakan Muhafız(2018).



Son Güncelleme: 10.02.2021 19:32
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