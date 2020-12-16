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Doğduğun Ev Kaderindir dizi oyuncusu Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü hakkında bilgiler

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Doğduğun Ev Kaderindir dizi oyuncusu Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü hakkında bilgiler haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 16 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Doğduğun Ev Kaderindir dizi oyuncusu Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü hakkında bilgiler hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:56
Doğduğun Ev Kaderindir dizi oyuncusu Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü hakkında bilgiler
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Yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak çekilen ve büyük bir hayran kitlesi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Diziye yeni katılan Savaş karakteri merak edilirken aynı zamanda karaktere hayat veren Kaan Altay Köprülü’de araştırılmaya başlandı.

Doğduğun Ev Kaderindir Savaş kimdir?

İçine dönük olan Savaş üstün zekalı birisidir. Geçirdiği kaza sonrasında felç kalan ve hayatına bu şekilde devam etmek zorunda olan Savaş abisi Barış ile anlaşamamaktadır.

Kaan Altay Köprülü kimdir?

30 Kasım 1994 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen genç oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Türkiye Bostanlı Akademisinde Şebnem Doğruer’den temel oyunculuk eğitimleri alan Köprülü genç yetenek olarak tanınmaktadır. 1,75 cm boyunda olan Köprülü 70 kilodur.

Kaan Altay Köprülü görev aldığı yapımlar

2020 – Doğduğun Ev Kaderindir (Savaş)

2018 – Tek Yürek (Akif)



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:56
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