Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı ne? Elif Sönmez hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin en çok merak edilen konular arasında ise başarılı oyuncu kadrosu yer alıyor.

Elif Sönmez Kimdir?

Ekranların en çok izlenen diziler arasında bulunan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisikarakteri merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir Cemile gerçekte kimdir sorusunun yanıtları aranıyor.kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

1978 yılında Ankara’da doğdu. Şu an 43 yaşını geçirmektedir. Daha önce Karadayı dizisinde İlknur rolünde oynadı. Siyah İnci adlı dizide de Jale karakterini canlandırdı. Şimdiye kadar oynadığı dizilerde ana karakterin kardeşi konumunda oldu. Kendisi 160 cm boyunda ve 54 kilodadır.

İlk kez Yağmur Zamanı adlı dizide kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine adım attı. 2009 yılında ise Sonsuz adlı filmde boy gösterdi. Sonrasında Koyu Kırmızı, Son, Reis ve Gişe Memur adlı filmlerde oynadı. Dayan Yüreğim dizisinde de kısa bir süreliğine görev aldı.