İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Teoman Kumbaracıbaşı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Teoman Kumbaracıbaşı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 6 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:31
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Teoman Kumbaracıbaşı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezona hazırlanıyor. Geçen sezon başarılı bir izlenme sayısına ulaşan diziye yeni sezonda Engin Öztürk ve Binnur Kaya gibi isimler katılmıştı. Bu ikilinin ardından diziye Teoman Kumbaracıbaşı da katıldı. Kumbaracıbaşı dizide Müjgan’ı terk edip giden ve sonradan mahalleye dönen Burhan karakterini canlandıracak.

Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir?

Diziye yeni sezonda katılan Burhan karakteri Müjgan’ı terk eden ve mahalleye yeniden dönen zamanında mahallenin abilerinden biri olarak görülen biriydi. Burhan Müjgan ile aşk yaşamaya başladıktan sonra yaşanan sorunların ardından ayrılmıştır. Burhan’ın Mehdi’nin kardeşi Müjgan ile olan ilişkisi Burhan ve Mehdi’nin arasını açmıştır. Mahalleye yeniden dönen Burhan ve Mehdi arasındaki çatışma hala sürmektedir.

Mehdi Burhan’a karşı hala öfkeli olup Burhan’ı en büyük düşmanı olan ilan etmiştir. Burhan her ne kadar sert bir adam gibi görünse de kendi içerisinde çok duygusaldır. Yaşadıklarını kimseye anlatmayan Burhan’ın mahalleden neden gittiği de bu nedenle bilinmez.

Doğduğun Ev kaderindir Burhan Müjgan’ı neden bıraktı?

Burhan ve Müjgan zamanında büyük bir aşk yaşasalar da Müjgan’ın annesi bu aşka karşı gelmiştir. Müjgan’ın annesi Zeliha Burhan ile konuşmuş ve kızından uzak durmasını söylemiştir. Burhan bu nedenle Müjgan’ı bırakıp gitmiştir.

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Dizide Burhan karakterine hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı, 1971 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncunun babası zamanında Arjantin’e göçmen olarak gitmiştir. Bu nedenle 6 yaşına kadar Arjantin’de yaşayan oyuncu daha sonra ülkeye dönüş yapmıştır. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu olan oyuncu Eyvah Eyvah 2 filmiyle adını duyurmuştur. Tecrübeli oyuncu daha sonra Güneşin Kızları ve Avlu gibi dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev KaderindirDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Sağlık Bakanı Koca 6 Ocak 2021 Çarşamba corona virüsü verilerini paylaştı! 6 Ocak 2021 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini kim canlandırıyor? Sezanur Sözen kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray'ın hayatı!
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Teoman Kumbaracıbaşı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Flatyos kimdir? Flatyos Gerçek tarihte var mı?
Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteri Kimdir? Caner Cindoruk dizideki rolü ve hayatı
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu karakteri kimdir? Fatih Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir Barış kimdir? Engin Öztürk biyografisi
Savaşçı Merlin kimdir? Gerçek adı nedir? Anıl Altınöz hakkında bilgiler
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları
2020 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Bayram tarihleri belli oldu!
Müge Anlı’nın annesi kimdir, kaç yaşında, nereli?
MSB sözleşmeli er ve erbaş alımı başvuruları başlıyor! MSB personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Gerçek adı ne? Doğukan Güngör oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ali Ersan Duru kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler
Sadakatsiz Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı yaşı ve oynadığı diziler
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali karakteri kimdir? Çağlar Çorumlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.