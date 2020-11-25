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Doğduğun Ev Kaderindir Burhan karakterini kim canlandırıyor? Teoman Kumbaracıbaşı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Doğduğun Ev Kaderindir Burhan karakterini kim canlandırıyor? Teoman Kumbaracıbaşı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Doğduğun Ev Kaderindir Burhan karakterini kim canlandırıyor? Teoman Kumbaracıbaşı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:31
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan karakterini kim canlandırıyor? Teoman Kumbaracıbaşı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezona hazırlanıyor. Geçen sezon başarılı bir izlenme sayısına ulaşan diziye yeni sezonda Engin Öztürk ve Binnur Kaya gibi isimler katılmıştı. Bu ikilinin ardından diziye Teoman Kumbaracıbaşı da katıldı. Kumbaracıbaşı dizide Müjgan’ı terk edip giden ve sonradan mahalleye dönen Burhan karakterini canlandıracak.

Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir?

Diziye yeni sezonda katılan Burhan karakteri Müjgan’ı terk eden ve mahalleye yeniden dönen zamanında mahallenin abilerinden biri olarak görülen biriydi. Burhan Müjgan ile aşk yaşamaya başladıktan sonra yaşanan sorunların ardından ayrılmıştır. Burhan’ın Mehdi’nin kardeşi Müjgan ile olan ilişkisi Burhan ve Mehdi’nin arasını açmıştır. Mahalleye yeniden dönen Burhan ve Mehdi arasındaki çatışma hala sürmektedir.


Mehdi Burhan’a karşı hala öfkeli olup Burhan’ı en büyük düşmanı olan ilan etmiştir. Burhan her ne kadar sert bir adam gibi görünse de kendi içerisinde çok duygusaldır. Yaşadıklarını kimseye anlatmayan Burhan’ın mahalleden neden gittiği de bu nedenle bilinmez.

Doğduğun Ev kaderindir Burhan Müjgan’ı neden bıraktı?

Burhan ve Müjgan zamanında büyük bir aşk yaşasalar da Müjgan’ın annesi bu aşka karşı gelmiştir. Müjgan’ın annesi Zeliha Burhan ile konuşmuş ve kızından uzak durmasını söylemiştir. Burhan bu nedenle Müjgan’ı bırakıp gitmiştir.

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Dizide Burhan karakterine hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı, 1971 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncunun babası zamanında Arjantin’e göçmen olarak gitmiştir. Bu nedenle 6 yaşına kadar Arjantin’de yaşayan oyuncu daha sonra ülkeye dönüş yapmıştır. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu olan oyuncu Eyvah Eyvah 2 filmiyle adını duyurmuştur. Tecrübeli oyuncu daha sonra Güneşin Kızları ve Avlu gibi dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:31
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Doğduğun Ev KaderindirDizi
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