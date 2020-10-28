Doğduğun Ev Kaderindir Benal neden yok? İncinur Sevimli diziden çıktı mı, nereye gitti, ne zaman dönecek?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Benal’in Mehdi’nin bebeğini taşımasının Zeynep tarafından öğrenilmesi ve akabinde yaşanan olaylar herkesi hüzünlendirmişti. Zeynep, kocasının bebeğine hamile olan Benal ile aynı evde yaşamak zorunda kalmış ve Mehdi’nin ablasından her gün psikolojik şiddete maruz kalmıştı.

Doğduğun Ev Kaderindir Benal nerede?

Benal’in Zeynep ile yaşamasının mümkün olmadığı anlaşılınca Sultan bakkal, Benal’i yanına alarak birlikte yaşamaya başlamışlardı. Ancak dizinin son bölümünde Benal bir anda ortadan kayboldu.

İzleyicilerin pek hoşlanmadığı bir karakter olan Benal, bir anda ortalıktan kaybolmuştu. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Emine, annesine Benal’in nereye gittiğini sormuş ve annesi de konuya açıklık getirmişti. Sultan, Benal’in daha fazla zorluk yaşamaması için Eskişehir’e teyzesinin yanına gittiğini söyledi.

Benal’in dizide şimdilik pek bir olay örgüsü bulunmadığı için bir süre hikayede göremeyeceğiz. Ancak Benal’in Mehdi’nin bebeğini taşıdığı için diziden ayrılması pek mümkün görünmüyor. İzleyiciler, Benal’in her şey yoluna girmişken birden bebeği ile ortaya çıkacağı ve olayların akışını değiştireceğini düşünüyor.