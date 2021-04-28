Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin en çok merak edilen konular arasında ise başarılı oyuncu kadrosu yer alıyor.

İncinur Sevimli Kimdir?

Ekranların en çok izlenen diziler arasında bulunan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisikarakteri merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir Benal gerçekte kimdir sorusunun yanıtları aranıyor. İncinur Sevimli kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

22 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açmıştır. Şimdiye kadar birçok dizi ve filmde boy gösteren İncinur Sevimli, İstanbul Üniversitesi’nde okudu. En son ATV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ayşen karakterini oynamış ve büyük beğeni toplamıştı. İlk kez Dabbe adlı korku filmiyle kamera karşısına geçti. Şimdiye kadar Kayıp, Ağır Roman ve Yeni Dünya dizilerinde oynama şansı buldu.