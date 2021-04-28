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Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler

Ekranların en çok izlenen diziler arasında bulunan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Benal karakteri merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir Benal gerçekte kimdir sorusunun yanıtları aranıyor. İncinur Sevimli kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:25
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin en çok merak edilen konular arasında ise başarılı oyuncu kadrosu yer alıyor.

Ekranların en çok izlenen diziler arasında bulunan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Benal karakteri merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir Benal gerçekte kimdir sorusunun yanıtları aranıyor. İncinur Sevimli kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

İncinur Sevimli Kimdir?

22 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açmıştır. Şimdiye kadar birçok dizi ve filmde boy gösteren İncinur Sevimli, İstanbul Üniversitesi’nde okudu. En son ATV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ayşen karakterini oynamış ve büyük beğeni toplamıştı. İlk kez Dabbe adlı korku filmiyle kamera karşısına geçti. Şimdiye kadar Kayıp, Ağır Roman ve Yeni Dünya dizilerinde oynama şansı buldu.




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:25
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Anahtar Kelimeler:
Incinur SevimliBenal
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