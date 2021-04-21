Doğduğun Ev Kaderindir Benal diziden ayrıldı mı, neden yok? İncinur Sevimli diziden neden ayrıldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde beklenmedik bir veda gerçekleşti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan diziden Benal karakterini canlandıran İncinur Sevimli ayrılacak.

Daha önce de kısa bir süre için diziden ayrılan İncinur Sevimli, senaryo gereği Eskişehir’e gitmiş fakat daha sonra geri gelmişti. Set arkadaşlarıyla vedalaşan Sevimli, sosyal medya hesabından ”Umarım seyreden herkesin kalbine umutla hoşçakal demişimdir. Teşekkür etmem gereken o kadar çok insan var ki atlarsam üzülürüm. Bütün ekip arkadaşlarıma, şahaneler yaratan oyuncu arkadaşlarıma ve seyreden herkese bu deneyim için minnettarım. Bu işte bana güvenen, bu kapıyı açan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullanarak diziye veda ettiğini duyurdu.

İnci Sevimli kimdir?

22 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da dünyayya gelen İncinur Sevimli, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde tamamladı. Daha sonrasında aynı okulun Tiyatro bölümünü de tamamlayan Sevimli, pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Kayıp Aranıyor, Firuze, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı yapımlarda yer almıştır.