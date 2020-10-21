İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Doğduğun Ev Kaderindir Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk kimdir?

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Doğduğun Ev Kaderindir Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk kimdir? başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 21-10-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:31
Doğduğun Ev Kaderindir Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk kimdir?
Takip Et:

Doğduğun Ev Kaderindir adlı TV8 dizisi bir çok izleyici tarafımdan beğenilmektedir. Diziye ise gelecek olan sezonda Engin Öztürk canlandıracağı Barış adlı karakter ile oyuncu kadrosuna dahil edildi.  Ünlü oyuncu Engin Öztürk 1986 yılında Eylül ayının 28’ inde gözlerini Eskişehir’ de açmıştır. Kendisi oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde almıştır. Oyuncunun ilk ekranlara gelişi ise Beren Saat’ in başrolünde olduğu, Fatmagül’ ün Suçu Ne(2010) adlı yapımdaki Selim karakteridir. 2012 ise sevilen polisiye dizisi Behzat Ç. Adlı yapımda Emre karakterine hayat vermiştir. Oyuncunun bulunduğu bir diğer sevilen yapım ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Selim karakteridir bir başka tarih dizisi olan Diriliş yapımda da Günalp’ i oynamıştır. En son bulunduğu yapım ise Yüzleşme(2019) adlı projede Ömer karakteridir.


Ünlü oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise: Çanakkale Yolun Sonu(2013),  Hayat Yolunda(2014), Hatırla Gönül(2015), Yüksek Sosyete(2016), Hakan Muhafız(2018).



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Engin öztürk Yaş|Engin öztürk FilmleriEngin öztürk KimdirEngin öztürk DizileriDoğduğun Ev Kaderindir OyuncularıEngin öztürk Yaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Kuruluş Osman dizisindeki Çömlekçi İdris karakteri kimdir? Bahtiyar Engin nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Şeref Sözü dizisindeki Mustafa karakteri kimdir?
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam nerelidir?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen’in yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere hakkında bilgiler
Şeref Sözü dizisi Nejat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Görkem Türkeş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü dizisi Hicran kimdir? Nazlı Can Çetin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şeref Sözü dizisinin çekildiği yer neresi? Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi şartları ve istenen evraklar
Atiye dizisi nerede çekiliyor?
Kuaförüm Sensin 2 Ağustos Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilebilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve meyveler
AÖF online sınavı nasıl yapılacak? Sınava giriş ve kayıt işlemleri
Sadakatsiz Mert karakteri kimdir? Erdem Vurdem kimdir, nereli, kaç yaşında?
Benim Adım Melek dizisi Aslı kimdir? Sinem Karel yaşı ve oynadığı diziler
e-Nabız 2020 grip aşısı fiyatı ve grip aşısı isim listesi
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kimler grip aşısı olabilecek? e-Nabız 2020 Grip aşısı isim listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.