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Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler

Doğduğun Ev Kaderindir ilk bölümü ile 25 Aralık 2019 tarihinde Tv8 ekranlarında seyircisiyle buluştu. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizi, dram türündedir. Dizi, Türk psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanmıştır. Diziye katılan karakterlerden biri olan Ali Rıza Dayı, rolüyle ilgi çekmiştir. Ali Rıza Dayı'nın gerçekte kim olduğu merak edilmiş ve araştırılmıştır.

14 Şubat 2021 Pazar 21:49
Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Ali Rıza Dayı karakteri merak edilmektedir.

Ali Rıza Dayı kimdir?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Tv8 ekranlarının sevilen bir dizisidir. Ali Rıza Dayı, Barış’ın dayısıdır. Barış ve Zeynep arasındaki yakınlaşma git gide artmaktadır. Rize’den dayının gelmesinin ardından bu yakınlaşma iyice hızlanır.

Dayı, Barış’ı vakit kaybetmeden evlendirmek ister. Bu sebeple çöpçatan olduğunu düşündüğü Sultan’ı araya sokar.

Dayı gerçekte kimdir?

Hakan Salınmış, dizide dayı rolünü canlandırmaktadır. Son dizisi ‘’İyi Günde Kötü Günde’’ olan Salınmış, bu dizide Halil karakterini canlandırmıştı.

Salınmış, 3 Nisan 1964 doğumludur. TRT1 ekranlarında Tek Yürek dizisiyle ve belediye başkanı rolüyle seyircilerin karşısına çıktı.  Başarılı oyuncu, Açık Öğretim Fakültesi mezunudur. Ramo dizisinde de rol almıştır.

Yer aldığı projeler

  • Doğduğun Ev Kaderindir (Ali Rıza Dayı karakteri) -2021
  • İyi Günde Kötü Günde (Halil karakteri) -2020
  • Bayi Toplantısı (Yusuf karakteri)- 2020
  • Ramo 2020
  • Jet Sosyete (Yalçın karakteri) -2019
  • Tek Yürek (Başkan karakteri) -2019
  • Aslan Ailem (Vedat karakteri) -2017/2018
  • Sen Kiminle Dans Ediyorsun (Mehmet karakteri) -2017
  • Beni Seven Ölsün (İdris karakteri) -2016
  • Muhteşem Yüzyıl Kösem -2015/2016
  • Kocan Kadar Konuş (Tuncay karakteri) -2016
  • Kara Bela (Palyaço karakteri) -2015
  • Bana Masal Anlatma (Öğretmen karakteri) -2015
  • Şeref Meselesi (Hakkı karakteri) -2014/2015

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:49
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Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev KaderindirAli Rıza
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