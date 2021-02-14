Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Ali Rıza Dayı karakteri merak edilmektedir.

Ali Rıza Dayı kimdir?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Tv8 ekranlarının sevilen bir dizisidir. Ali Rıza Dayı, Barış’ın dayısıdır. Barış ve Zeynep arasındaki yakınlaşma git gide artmaktadır. Rize’den dayının gelmesinin ardından bu yakınlaşma iyice hızlanır.

Dayı gerçekte kimdir?

Dayı, Barış’ı vakit kaybetmeden evlendirmek ister. Bu sebeple çöpçatan olduğunu düşündüğü Sultan’ı araya sokar.

Hakan Salınmış, dizide dayı rolünü canlandırmaktadır. Son dizisi ‘’İyi Günde Kötü Günde’’ olan Salınmış, bu dizide Halil karakterini canlandırmıştı.

Salınmış, 3 Nisan 1964 doğumludur. TRT1 ekranlarında Tek Yürek dizisiyle ve belediye başkanı rolüyle seyircilerin karşısına çıktı. Başarılı oyuncu, Açık Öğretim Fakültesi mezunudur. Ramo dizisinde de rol almıştır.

Yer aldığı projeler