Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm fragmanı - Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümünde ne oldu?

Çarşamba akşamları tv8 ekranlarını süsleyen doğduğun ev kaderindir dizisi OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir paylaşmaktadır

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40. bölümde neler oldu?

Diziye yeni dahil olan karakterler Nesrin ve Tarık'ın aslında kardeş değil ve sevgili oldukları ve bir işgüzarlık peşinde olduğu anlaşılır. Asıl planları açığa çıkan çift bu durumdan meltem in desteğiyle kurtulurlar.

Gerçek annesi Sakine’nin onu tanımasından korkan Gülbin’se kılık değiştirdiği nesrin karakterinde Barış ve Zeynep'in yemek masasına gider. Yemekte Emine nesrinde bir şeyler gizlendiğinin farkına vararak dikkatli olması gerektiğini açıkça Zeynep’e vurgular. Bunun yanı sıra yemeğe beklenmedik bir isim daha Tarık dahil olarak Ali rıza ile tanıştır. Bu yemek masasında soğuk esen rüzgarları artırmıştır. Zeynep ve Barış evlilik yoluna girerken, Tarık da planı için Nermin'e ilgisini açıkça belli etmektedir. Sakine’nin kızı Zeynep'i ziyaret etmek için şirkete gelişi, Gülbin ve Tarık için şok edici olan bu olayda bakalım her şey açığa çıkacak mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 41.Bölüm Fragmanı

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