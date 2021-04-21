Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Güzel oyuncu Demet Özdemir’in Zeynep, İbrahim Çelikkol’un ise Mehdi karakterini canlandırdığı, yapımcılığını ise OGM Pictures’ın yaptığı TV8’in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’in 39. bölümü 14 Nisan 2021 Çarşamba günü ekranlara gelmişti.

Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölümünde neler yaşandı?

Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin ismi ile Zeynep’in hayatına girse bile geçmişte bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanın gelmesini bekliyordur.

Ailelerin gençlerin yas sürecini toplamak ve kırılmış oklar gibi dağılan gençlere moral olsun niyetiyle yaptıkları plan da tıkır tıkır işlemeye başlar. Zeynep annesinin şirket yönetimini devralma kararını Barış ile Nesrin’den de aldığı destek ile kabul eder. Nesrin yapmış olduğu plana göre abisi olarak Tarık’ı şirkete Zeynep’in yanı başına aldırmak için bir yol bulurken, Barış Zeynep ile Nermin’i yalnız bırakmayarak huzur bozmak için gelenlerin huzurunu kaçıracaktır.

Aileler açmak istedikleri restoran için bir yer tutar, Nuh da onlara karışarak, uzun sürü sonra ilk defa hayalleri ile kendisine dönerken beklenmeyen bir ayrılık kapısını çalar, Benal’in kurmayı istediği yeni hayat uğruna Cemile ile ayrı düşecektir.

Tarık ile Nesrin kendilerini sevdirmeyi, hızlı bir şekilde kabul ettirmeye başlamıştır. Fakat Barış’ın gözleri hayatlarına biranda dahil olan bu iki yabancı ismin üstündedir.

Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm izle

Doğduğun Ev Kaderindir konusu ne?

Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizi, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanmış olan senaryosu ile aşkın, hayatın ve aile hayatının hiç bilinmeyen odalarına yolculuk etmektedir.

Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunmuş olan eseri Camdaki Kız’dan ilham alınarak TV’ye uyarlanmıştır. Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide Mehdi ile Zeynep’in zor geçen aşk yaşamı izleyiciye aktarılmaktadır. Çocukluk yıllarında çok büyük acılar yaşamış olan Mehdi ile Zeynep oldukça zor geçen bir hayat mücadelesi içerisindedir ve ikilinin de ruhları seneler geçmiş olsa da çocukluk yıllarında almış oldukları yaralar ile dolup taşmıştır. 2 yaralı ruh aidiyet hissini birbirlerinde bulacaklardır. Zeynep ile Mehdi’nin bu yolculuğunu artık sadece sözlüklerde yer alan aşka dair bütün kelimeler izleyiciye yeniden aktarılacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncuları ile dizideki karakterleri