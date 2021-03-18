Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TV8

TV 8’de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 37. Bölümünün fragmanı yayınlandı. Zeynep ile Barış’ın ilişkisi seyircileri duygulandırıyor. 37. Bölüm 24 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek.

Aşağıdaki linkten 37. Bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCnKgOaVghtfXvB5AKQlfIAA

36. Bölümde ne oldu?

Zeynep ve Barış’ın ilişkisi yolunda gitmektedir ama kötü olaylar da peşlerini bırakmıyor. Mehdi’nin canını yakmak isteyenler, Zeynep’e ulaşmaya çalışıyor. Silahlı çatışmaların olduğu bölümde Zeynep,Barış ve Savaş açısından işler yolunda gitmemişti. Ali Rıza Sultan’a aniden evlenmteklifi ediyor. Ali Rıza Bey sunduğu evlilik teklifine Sultan Hanım ne diyecek?