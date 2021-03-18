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Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TV8

TV 8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir seyirciler tarafından sürekli takip edilmektedir. Zeynep ve Barış çifti ilişkilerine mutlu devam etmekte ama geçmiş yakalarını bırakmamaktadır. 37.Bölümde ne olacağını merak edenler dizinin fragmanını bekliyor. İşte 37. Bölümle ilgili detaylar...

18 Mart 2021 Perşembe 16:41
Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TV8
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 TV 8’de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 37. Bölümünün fragmanı yayınlandı. Zeynep ile Barış’ın ilişkisi seyircileri duygulandırıyor. 37. Bölüm 24 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek.

Aşağıdaki linkten   37. Bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCnKgOaVghtfXvB5AKQlfIAA 

36. Bölümde ne oldu?

Zeynep ve Barış’ın ilişkisi yolunda gitmektedir ama kötü olaylar da peşlerini bırakmıyor. Mehdi’nin canını yakmak  isteyenler,  Zeynep’e ulaşmaya çalışıyor. Silahlı çatışmaların olduğu bölümde Zeynep,Barış ve Savaş açısından işler yolunda gitmemişti. Ali Rıza Sultan’a aniden evlenmteklifi ediyor. Ali Rıza Bey sunduğu evlilik teklifine Sultan Hanım ne diyecek?



Son Güncelleme: 18.03.2021 16:41
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