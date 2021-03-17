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Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izle

Doğduğun Ev Kaderindir 36.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 17 Mart Çarşamba günü TV 8’de yayınlanacak Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 22:30
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izle
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TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 36.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her Çarşamba yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi 17 Mart Çarşamba akşamı saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yeni bölümüyle yayınlanacak.

Doğduğun Ev Kaderindir konusu ne?

Hukuk öğrencisi olan Zeynep, annesi ve ondan beklenenler ile kendi istekleri arasında sıkışıp kalmış iki farklı hayatı olan biridir. Annesinin onun için çok büyük fedakarlıklar yaptığını düşünen Zeynep, bu yükün altında kalmak istemez ancak bir yandan da kurduğu hayalleri bırakmak istemez.

Uzun yıllar iki hayatı da dengeli şekilde sürdüren Zeynep’in bu dengesini Mehdi’nin hayatına girmesiyle tamamen değişir. Mehdi, ailesinin ve tüm mahalle halkının güvenini kazanmış, cesur ve fedakar biridir. Herkesin sevgisini kazanmış biri olarak hayatında kimse olmayan Mehdi, annesinin istediklerini yapmadıkları için ona bir türlü yaranamaz. Annesiyle arasında olan sorunlar onun içinde bir boşluk oluşturmuştur.

Annesi oğlunun bu durumu görmüş ve Mehdi’yi mahalleden biriyle evlendirmek ister. Zeynep’in doğum gününde Mehdi ve Zeynep karşı karşıya gelir ve ikili birbirine destek olmaya başlar. Zeynep, bu tesadüf karşılaşmaya bir kez daha anlamıştır ki, hayat planlardan değil, başımıza gelenlerden ibarettir.

Doğduğun Ev Kaderindir 36.bölüm izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 17.03.2021 22:30
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