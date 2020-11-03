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Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 03-11-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 19:39
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ali Sürmeli’den üzücü bir haber geldi. Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve orada beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, ameliyata alındı. Alınan son haberlere göre sağlık durumu iyi olan oyuncunun rahatsızlığı sebebi ile dizide canlandırdığı Doğan Baba karakterine ne olacağı da merak konusu.

Ali Sürmeli’nin geçirdiği rahatsızlığın ve operasyonun oldukça ağır olması sebebi ile uzun süre ekranlara dönemeyeceği tahmin ediliyor. Deneyimli oyuncunun hastalığını atlatması ve tamamen iyileşmesi halinde geri dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:39
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AlisürmeliEDHO
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