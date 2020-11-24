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Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri gelecek mi?

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri gelecek mi? başlıklı haberimizi, 24.11.2020’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

24 Kasım 2020 Salı 19:39
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri gelecek mi?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ali Sürmeli’den üzücü bir haber geldi. Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve orada beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, ameliyata alındı. Alınan son haberlere göre sağlık durumu iyi olan oyuncunun rahatsızlığı sebebi ile dizide canlandırdığı Doğan Baba karakterine ne olacağı da merak konusu.

Ali Sürmeli’nin geçirdiği rahatsızlığın ve operasyonun oldukça ağır olması sebebi ile uzun süre ekranlara dönemeyeceği tahmin ediliyor. Deneyimli oyuncunun hastalığını atlatması ve tamamen iyileşmesi halinde geri dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 24.11.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
AlisürmeliEDHO
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