Doctor Who 13. sezon yayınlanacak mı?

Dünyada ve Türkiye’de en çok izlenen yabancı diziler arasında yer alan Doctor Who’nun 13. Sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Jodie Whittaker bir kez daha Doktor rolüyle kameralar karşısına geçiyor.

İçinde bulunulan pandemi sürecinde Doctor Who dizisi ekibinin hükümet yönergelerine göre çekimlerine devam ettikleri ve uygulanan protokoller nedeniyle normal koşullarda 11 bölüm olması gereken sezonun 8 bölüm olarak yayınlanacağı ifade edildi.

Yapım sorumlusu Chris Chibnall tarafından yeni sezona yönelik yapılan değerlendirmede, “Doctor Who yapım ekibi bu zor zamanlarda seriyi yeniden yayına almak için harikalar yarattı. Çekimlere geri döndüğümüz için çok heyecanlıyız” dedi. Doctor Who dizisinin son derece karışık bir yapım süreci olduğunu ifade eden Chibnall, Covid-19 protokolleri nedeniyle çekim sürecinin biraz daha uzayacağını dile getirdi. Buna bağlı olarak sezonu 11 yerine 8 bölüm halinde tamamlamayı düşündüklerini ancak buna karşın Doctor Who’dan beklenen her şeyin tam anlamıyla izleyiciye verileceğini söyledi.

BBC Studios Yaımcısı Matt Strevens ise yeni sezon ile ilgili olarak, “TARDIS'in kilidini açtığımız için çok heyecanlıyız, Sonik’in tozu silindi ve Doctor Who'nun bir sonraki sezonu için yeniden çekimlere başlıyoruz” dedi. Prodüksiyon ekibinin ve oyuncuların pandemi süreci içinde yeniden çekimlere başlanması için harika performans gösterdiğini dile getirerek, Doctor Who’nun her zamanki gibi eğlence ve aksiyon dolu bir şekilde yayınlanacağını aktarıd.

Dizideki 13. Doktor, en son doktorun kaderinin son bir hapishanede kilitlenerek dengede asılı kaldığı 12. Sezon finalinde izlenmişti. Yaklaşan festival özel bölümü Dalek’lerin Devrimi’nde Doktor’un en yakın arkadaşları olan Yaz, Ryan ve Graham hayatlarını onsuz devam ettirmek zorunda kaldılar. Fakat çok zaman geçmeden Doktor’un en büyük düşmanlarından olan Dalek’lerin de içinde olduğu kötü bir plan yapacaklar. Doktor olmadan Dalek’lerle nasıl savaşılacağı ve 13. Sezonda neler olacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

Festival özel bölümü Dalek’lerin Devrimi, festival dönemi süresince BBC One ekranlarında yer alacak.