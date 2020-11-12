Doctor Foster dizisi konusu nedir? Sadakatsiz orjinali Doctor Foster dizisi hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsizler ilk bölümü ile büyük sükse yaratınca pek çok kişi dizinin orijinali olan Doctor Foster’ın konusunu merak etmeye başladı. Doctor Foster dizisinin konusu merak edildiği kadar aynı zamanda oyuncu kadrosu da araştırılanlar arasında yerini aldı.
Ekranlarda fırtına estiren Sadakatsizler dizisi uyarlama dizisi olarak karşımıza çıkarken dizinin aslı olan Doctor Foster en merak edilen yabancı dizilerden bir tanesi haline geldi.
BBC One ekranlarında yayınlanan ve 9 Eylül 2015 tarihi ile yayın hayatına başlayan Doctor Foster 2 sezon, 10 bölüm yayınlandıktan sonra 3 Ekim 2017 tarihinde final yaptı. Yunan mitolojik karakterlerinden bir tanesi Medea’nın hikayesinden esinlenilen Doctor Foster dizisi 2020 yılında Türkiye dizilerinden Sadakatsizler’e esinlenilerek ekranlara gelmeye başladı.
Doctor Foster konusu nedir?
Doctor Foster oyuncuları
Suranne Jones (Gemma Foster)
Bertie Carvel (Simon Foster)
Clare-Hope Ashitey (Carl Williams)
Cheryl Campbell (Helen Foster)
Jodie Comer (Kate Parks)