Doctor Foster dizisi konusu nedir? Sadakatsiz orjinali Doctor Foster dizisi hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsizler ilk bölümü ile büyük sükse yaratınca pek çok kişi dizinin orijinali olan Doctor Foster’ın konusunu merak etmeye başladı. Doctor Foster dizisinin konusu merak edildiği kadar aynı zamanda oyuncu kadrosu da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Ekranlarda fırtına estiren Sadakatsizler dizisi uyarlama dizisi olarak karşımıza çıkarken dizinin aslı olan Doctor Foster en merak edilen yabancı dizilerden bir tanesi haline geldi.

BBC One ekranlarında yayınlanan ve 9 Eylül 2015 tarihi ile yayın hayatına başlayan Doctor Foster 2 sezon, 10 bölüm yayınlandıktan sonra 3 Ekim 2017 tarihinde final yaptı. Yunan mitolojik karakterlerinden bir tanesi Medea’nın hikayesinden esinlenilen Doctor Foster dizisi 2020 yılında Türkiye dizilerinden Sadakatsizler’e esinlenilerek ekranlara gelmeye başladı.

Doctor Foster konusu nedir?

Doctor Foster oyuncuları

Doktor Gemma Foster’ın hayatı yaşadıkları sonrasında parçalanmak üzeredir. Doktorlar aleminde yetenekli ve çok iyi bir doktor olan Gemma aynı zamanda iyi bir eş ve annedir. Evliliği ile şüpheleri olan Gemma kocasının başka bir ilişkisi olduğunu düşünmeye başladığında düzeni bozulur. Sevdiği ve iyi yaptığı her şeye tehdit olan karanlık sırların içine giren Gemma, hastalarını ve ailesini kaosa sürükler. Gemma bu süreçte hiç istemediği ve olmaktan korktuğu kişiye dönüşmeye başlar.

Suranne Jones (Gemma Foster)

Bertie Carvel (Simon Foster)

Clare-Hope Ashitey (Carl Williams)

Cheryl Campbell (Helen Foster)

Jodie Comer (Kate Parks)