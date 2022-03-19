Dizipal 188 Kapandı Mı? Dizipal Güncel Giriş Adresi Nerede? Dizipal Yeni Giriş Adresi

Dizipal neden açılmıyor? Dizipal neden kapandı? Dizipal ne zaman açılacak? gibi sorular internet aramalarında artmaya başlayınca kişiler ise Dizipal sayfasının yeni güncel giriş adresini merak ediyor. Türkiye'nin online en büyük dizi ve film izleme sitelerinden birisi olarak bilinen Dizipal adresi öğle saatlerinden itibaren ulaşım sağlanamıyor. İzleyiciler ise yeni giriş adresinin paylaşılmasına alışık olurken şimdilerde ise sayfalara erişim sağlayamıyor. Dizipal yeni giriş adresi ise nerede? İşte sorularınızın yanıtları haberimizin devamında yer alıyor.

Dizipal Yeni Adresi

Dizipal son 1 yıl içerisinde insanların merak ettiği ve hiç bir yerde bulamadığı dizi/film paylaşımları ile birlikte Türk halkında büyük bir beğeni topladı. İzleyiciler herhangi bir dizi/film izleme gibi süreçlerinde direk Dizipal adresini ziyaret ediyor. Durum böyle olunca dizipal kapandığında ise merak seviyesi artıyor. Peki dizipal güncel adresi paylaşıldı mı? İzleyicilerin merakla beklediği sorunun yanıtına gursesgazetesi.com editörleri ulaştı. İşte detaylar..

Dizipal artan şikayetler sonrasında sürekli olarak kapanan web sayfaları sonrasında farklı bir alan adı ismi ile hizmet vermeye devam ediyordu. İzleyiciler dizipal187 adresine giremeyince aramalarda dizipal188 araması gerçekleştirdi. Bir sonraki web siteye de erişemeyen kullanıcılar ise güncel giriş adresini merak ediyor. Peki izleyiciler yeni web sayfasına nereden ulaşacak?

İzleyicilerin de bilgileri dahilinde kapanan her adres sonrasında Dizipal güncel twitter adresinden yeni adreslerini paylaşıyor. İzleyiciler dizipal yeni web sayfasına https://twitter.com/hashtag/dizipal aramalarından hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.