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dizi5plus sitesi kapandı mı, ne zaman açılacak? Dizi5plus’ın yerine hangi site gelecek?

Dizi5plus isimli internet sitesinden dijital platformlara ait içerikleri yasal olmayan şekilde izleyen kişiler siteye neden erişilmediğini merak ediyor. Bu gibi siteler yasal olmaması sebebi ile kapatılıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 00:25
dizi5plus sitesi kapandı mı, ne zaman açılacak? Dizi5plus’ın yerine hangi site gelecek?
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Exxen, Netflix ve Blutv gibi platformlarda yer alan dizi ve filmleri yasal olmayan yollar ile izlemeyi sağlayan dizi4plus ve dizi5plus sitelere giriş yapamayan kişiler neden bu sitelere giriş yapamadığını merak ediyordu.

Dizi4plus ve dizi5plus gibi sitelerden normalde ücretli olan platformların içeriklerini izlemenin yasal olmaması sebebi ile bu siteler kapatılıyor. Yasal olmayan bu tarz siteler farklı siteler açsalar da fark edildikleri takdirde siteler de kapatılıyor.

Exxen nasıl izlenir?

Exxen platformuna üye olunması halinde ilk hafta ücretsiz olmak üzere sonrasında ise reklamlı ücreti 9.90 ve reklamsız ücreti ise 19.90 TL’lik bir ödeme ile alınabilmektedir. 1 Ocak tarihi ile açılmış olan platform telefonlara uygulama olarak indirilebilmekte ya da bilgisayardan www.exxen.com adresinden girilebilmektedir. Akıllı televizyonlarda henüz uygulaması bulunmayan Exxen’e bilgisayarı televizyona bağlayarak izlemek mümkündür.

Bilgisayarın HDMI kablosunu bilgisayara ve televizyona bağlayarak tümü yerli olan Exxen içeriklerine reklamlı olarak 9.90’a ve reklamsız olarak 19.90 TL ödeyerek erişmeniz mümkündür.



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:25
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Anahtar Kelimeler:
Dizi5plusKapandımıExxen
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