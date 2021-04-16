Diyanet TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Diyanet TV Mukabele ne zaman, saat kaçta?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte birçok kanalda mukabele yapılırken dini sohbetlerde kanallarda yer alıyor. Diyanet TV ise hem mukabele hem de bini sohbetler yapıyor. Birçok vatandaş Mukabele Ramazan ayı için Diyanet TV saatlerini merak ediyor.

Diyanet TV mukabele programı ne zaman, saat kaçta?

Diyanet TV mukabele programı Ramazan ayına özel günde 3 defa yayınlanmaktadır. Bu saatler ise şu şekildedir;

Diyanet TV mukabele saati 1 : 15:00 (Ramazan ayında her gün)

Diyanet TV mukabele saati 2 : 00:00 (Ramazan ayında her gün)

Diyanet TV mukabele saati 3 : 04:47 (Ramazan ayında her gün)

Mukabele zamanı nedir? Sadece Ramazan ayında mı mukabele yapılır?

Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i mukabele tarzı ile okumak ve takip etmek Hz. Resüllah’ın ve Hz. Cebrail’in amelinden, Allah Resulünün sünnetindendir.





Resuluallah’ın sünneti sebebiyle İslam alemi ramazan ayında Kur’an okumaya bu ayda daha çok dikkat eder. Bu ayda insanlar hatim indirir ve hatimle teravih kılarlar. Sünnet ashap tarafından da yaşanmış, nesiller boyunca günümüze kadar gelmiştir.

Ancak mukabele sadece ramazan ayında yapılması demek değildir. Yılın her vaktinde mukabele yapılabilir.

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Mukabele adabı nedir?

1-) Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek

2-) Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.

3-) Kıbleye yönelmek.

4-) Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek.

5-) Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek.

6-) Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.

7-) Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak.

8-) Aceleci davranmamak.

9-) Med kaidelerine uymak.