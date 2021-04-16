İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Diyanet TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Diyanet TV Mukabele ne zaman, saat kaçta?

Ramazan ayına girmemiz ile birlikte birçok kanal mukabele programı sunarken dini sohbetlerde gerçekleştirmektedir. Diyanet TV ise bu kanalların başında gelirken izleyiciler Diyanet TV Ramazan ayı mukabele saatlerini merak ediyor. İşte Diyanet TV Ramazan ayı mukabele saatleri

16 Nisan 2021 Cuma 13:54
Diyanet TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Diyanet TV Mukabele ne zaman, saat kaçta?
Takip Et:

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte birçok kanalda mukabele yapılırken dini sohbetlerde kanallarda yer alıyor. Diyanet TV ise hem mukabele hem de bini sohbetler yapıyor. Birçok vatandaş Mukabele Ramazan ayı için Diyanet TV saatlerini merak ediyor.

Diyanet TV mukabele programı ne zaman, saat kaçta?

Diyanet TV mukabele programı Ramazan ayına özel günde 3 defa yayınlanmaktadır. Bu saatler ise şu şekildedir;

  • Diyanet TV mukabele saati 1 : 15:00 (Ramazan ayında her gün)
  • Diyanet TV mukabele saati 2 : 00:00 (Ramazan ayında her gün)
  • Diyanet TV mukabele saati 3 : 04:47 (Ramazan ayında her gün)

Mukabele zamanı nedir? Sadece Ramazan ayında mı mukabele yapılır?

Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i mukabele tarzı ile okumak ve takip etmek Hz. Resüllah’ın ve Hz. Cebrail’in amelinden, Allah Resulünün sünnetindendir.

Resuluallah’ın sünneti sebebiyle İslam alemi ramazan ayında Kur’an okumaya bu ayda daha çok dikkat eder. Bu ayda insanlar hatim indirir ve hatimle teravih kılarlar. Sünnet ashap tarafından da yaşanmış, nesiller boyunca günümüze kadar gelmiştir.

Ancak mukabele sadece ramazan ayında yapılması demek değildir. Yılın her vaktinde mukabele yapılabilir.

Diyanet TV canlı olarak takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mukabele adabı nedir?

1-) Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek

2-) Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.

3-) Kıbleye yönelmek.

4-) Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek.

5-) Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek.

6-) Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.

7-) Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak.

8-) Aceleci davranmamak.

9-) Med kaidelerine uymak.



Son Güncelleme: 16.04.2021 13:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Diyanet TvRamazan AyıMukabeleSaat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu akşam hangi diziler var? 16 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 16 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Kuruluş Osman Hazal Hatun ölüyor mu? Yeşim Ceren Bozoğlu diziye veda etti!
Kuruluş Osman Hazal Hatun ölüyor mu? Yeşim Ceren Bozoğlu diziye veda etti!
Akrep Hakan ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Feyyaz Gümüş Akrep dizisinden ayrıldı mı?
Akrep Hakan ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Feyyaz Gümüş Akrep dizisinden ayrıldı mı?
Akıncı dizisi ne zaman final yapacak? ATV Akıncı dizisi final yapıyor!
Akıncı dizisi ne zaman final yapacak? ATV Akıncı dizisi final yapıyor!
Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi
Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi
BluTV hangi günler ücretsiz olacak? BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
BluTV hangi günler ücretsiz olacak? BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

Popüler Haberler

Diyanet TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Diyanet TV Mukabele ne zaman, saat kaçta?
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Bugün kimin maçı var? TV 16 Nisan 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi şartları nelerdir? 2021
Bu akşam hangi diziler var? 16 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2021 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
İntenet vergi dairelerinden trafik cezası nasıl ödenir? 2021 Online trafik cezası ödeme
Alev Alev dizisi Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in hayatı ve yer aldığı diziler
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Sadakatsiz dizisi Asya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansu Dere kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada ekmek alma görmek anlamı ve yorumu
Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi
Akıncı dizisi ne zaman final yapacak? ATV Akıncı dizisi final yapıyor!
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan ve Onur Tuna sevgili mi?
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.