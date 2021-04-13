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Diyanet TV Mukabele saatleri ve kanalları 2021 Diyanet mukabele saati kaçta?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kur'an okumanın önemi daha da artıyor. Her yıl bir araya gelen ve mukabeleler düzenleyen insanlar pandemi döneminde ne yapacağını düşünürken televizyonlarda yayınlanacak olan mukabeleler imdada yetişti. Diyanet TV mukabele saatleri ve kanalları açıklandı. 2021 Diyanet mukabele hangi kanallarda ve saati kaçta olacak sorusunun yanıtı...

13 Nisan 2021 Salı 16:38
Diyanet TV Mukabele saatleri ve kanalları 2021 Diyanet mukabele saati kaçta?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar mukabele yapılan kanal ve yayınları araştırmaya başladı. Binlerce yıllık Kur’an okuma geleneği bu yıl evde kalınmasıyla birlikte TV’de daha da ağırlık kazandı. Bir araya gelemedikleri için oldukça sevilen bu yayınlar sayesinde daha da fazla Kur’an okuma merasimleri düzenlenecek gibi duruyor.

Mukabele nedir?

Mukabele, kelime anlamı olarak karşılık anlamına gelir. Kur’an mukabelesi ise karşılıklı Kur’an okuma manasına gelir. Ramazan ayında Kur’an okumalar artar. Adeta bir Kur’an mevsimine dönüşür. Cebra Aleyhisselam-ın her yıl Ramazan’da Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gelerek karşılıklı Kur’an okudukları bilinir.

Mukabele nasıl okunur?

Kur’an mukabelesinde bir kişi Kur’an’ı ezberden ya da yüksek sesle okur. Geri kalan topluluk o kişiye sessizce eşlik eder ve takip eder. Kur’an mukabelesinin gerekleri şu şekilde sıralanmıştır.

  • Ağız misvak ile temizlenir.
  • Kur’an temiz bir yerde okunmalıdır.
  • Kıbleye yönelmek
  • “Kur’an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” (Nahl,98) mucebince Kur’an besmele çekilerek başlanır.
  • Tevbe Suresi hariç her sure besmele çekilerek okunmalıdır.
  • Kur’an en temiz ve güzel ses tonlamasıyla tane tane okunmalıdır.
  • Dinleyenler ise sessizce üzerine düşünerek dinlemelidir.

Günümüz şartlarında artık mukabele yapmak gibi toplu organizasyonların tehlikeli olması ile kanallarda mukabele yayınları daha artmış ve önem kazanmıştır. Mukabele dinlemek ve katılmak isteyen Müslümanlar için bazı yayınları derledik.

Kanal 7 ekranlarında 04:30 saatinde başlayarak hatimler yapılacak. Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muşuer, Ali Derman ve Metin Çakar’ın kıraati, tarihi olan beş büyük camiinde yayınlanacak. Diyanet TV’de 5 cami ve 5 kurra mukabele programı yayınlanacak.

 

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 16:38
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Anahtar Kelimeler:
MukabeleDiyanet
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