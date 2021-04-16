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Diyanet mukabele saatleri ve kanalları; 2021 mukabele programı hangi kanalda, saat kaçta?

Ramazan ayında mukabele programlarını takip etmek isteyen kişiler 2021 mukabele programı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor araştırıyor. İşte diyanet mukabele saatleri ve kanalları.

16 Nisan 2021 Cuma 00:05
Diyanet mukabele saatleri ve kanalları; 2021 mukabele programı hangi kanalda, saat kaçta?
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Ramazan ayı boyunca ekranlara gelecek mukabele saatleri ve kanalları açıklandı. Kanallar üzerinden mukabele ve Kur’an-ı Kerim okuma saatlerini takip edebilirsiniz.

Ramazan ayı mukabele kanalları ve saatleri

2021 ramazan ayında mukabele ve Kur’an-ı Kerim okuma saatleri TRT 1, Kanal 7 ve Diyanet TV üzerinden yayınlanmaktadır.

TRT1

TRT 1 kanalında ramazan ayı boyunca mukabele programı, her gün saat 04.50’de yayınlanmaktadır. Sahurdan sonra ise Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif programı 04.50’de başlıyor.

Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında mukabele programı her gün saat 04.50’de yayınlanmaktadır.

Diyanet TV

Mukabele, Diyanet TV’de günde üç kez 15.00, 00.00 ve 04.47 saatlerinde yayınlanmaktadır.

Mukabele nedir?

Mukabele, sözlükte iki şeyi birbirleriyle karşılaştırma anlamına gelmektedir. Üç aylarda özellikle ramazan ayında cami, mescit ve evlerde sabah, öğle ve ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek için hatim indirme geleneğine ad olmuştur. Mukabele geleneği, Cebrail’in ramazan aylarında her gece Hz.Muhammed’e gelerek o zamana kadar nazil olan ayet ve sureleri karşılıklı olarak okuyup kontrol etmeye dayanır.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
MukabeleDiyanetDiyanet Tv
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