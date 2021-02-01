Disobedience film konusu ve oyuncuları

Ödüllü yönetmen Sebastian Lelio tarafından yayınlanan ilk İngilizce filmi olan Disobedience(İtaatsizlik) tarihe geçti.Rachel Weisz ve Rachel McAdams başarılı kadın oyuncuları ile izleyicileri 2 saat kendine hayran bıraktı.Naomi Alderman’ın romamından sinemaya uyarlanan film yaşamını New York’ta geçiren Fotografçı Ronit Krushka’nın çevresinde şekillenir.Doğduğu toprak olan Londra’dan ayrılıp New York gelen genç kız,babasının vefat etmesiyle ger i Londra’ya döner.Ömrünü Ortodoks Topluluğuna adayan kız babasının evine döndüğünde topluluk tarafından kötü karşılanır.Disobedience,Ronit ve Esti’nin aşkı ile hikayeye devam eder.din ve aşk uyumu ile ortaya farklı bir macera çıkarmıştır.
Son Güncelleme: 01.02.2021 14:03