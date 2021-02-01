Disobedience film konusu ve oyuncuları

Ödüllü yönetmen Sebastian Lelio tarafından yayınlanan ilk İngilizce filmi olan Disobedience(İtaatsizlik) tarihe geçti.Rachel Weisz ve Rachel McAdams başarılı kadın oyuncuları ile izleyicileri 2 saat kendine hayran bıraktı.Naomi Alderman’ın romamından sinemaya uyarlanan film yaşamını New York’ta geçiren Fotografçı Ronit Krushka’nın çevresinde şekillenir.Doğduğu toprak olan Londra’dan ayrılıp New York gelen genç kız,babasının vefat etmesiyle ger i Londra’ya döner.Ömrünü Ortodoks Topluluğuna adayan kız babasının evine döndüğünde topluluk tarafından kötü karşılanır.Disobedience,Ronit ve Esti’nin aşkı ile hikayeye devam eder.din ve aşk uyumu ile ortaya farklı bir macera çıkarmıştır.

Yönetmen Lelio’nun 3.LGBT filmi olmuştur.LGBT türünün baş yapıtçısı olarak anılır.