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Disneyin sevilen masalı Güzel ve Çirkin beyaz perdeye uyarlandı:Filmin oyuncuları kim,konusu ne?

Disney’in sevilen masallarından Güzel ve Çirkin beyaz perdeye uyarlandı. Büyü sonucu çirkin bir yaratığa dönüşen bir prensle güzel bir kızın aynı şatoda yaşarken yaşadıkları masalın hayranları filme tam not verdi. Peki filmin oyuncuları kimdir, filmin konusu nedir?

19 Temmuz 2020 Pazar 18:01
Disneyin sevilen masalı Güzel ve Çirkin beyaz perdeye uyarlandı:Filmin oyuncuları kim,konusu ne?
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Yüzyıllar önce kibirli ve kendini beğenmiş bir prens, büyücü olduğundan habersiz olduğu bir kadına yaptığı kötülük sonucu o büyücü kadın tarafından lanetlenir ve bir büyüye çarptırılır. Büyü sonucu korkunç çirkin bir yaratığa dönüşür. Evinde çalışan herkes çeşitli eşyalara dönüşür. Çirkin halinde güzel bir kız kendisine aşık olmazsa büyülü gülün son yaprağı döküldüğünde sonsuza dek çirkin olarak kalacaktır.


Bir başka tarafta ise bir köyde yaşayan baba kız oldukça mutlu ve kendi halinde bir hayat sürmektedir. Babanın çıktığı bir yolculuk sırasında çirkin prensin yaşadığı şatoya yolunun düşmesiyle olaylar başlar. Günlerdir gelmeyen babasını aramaya çıkan güzel kızı babasını o şatoda hapsedilmiş halde bulur. Bir anlaşma sağlayarak babasının serbest kalmasını ve onun yerine kendisinin tutsak olmasını talep eder ve prens bu teklifi kabul eder. Birlikte şatoda kaldıkları bu süreçte onlara şatonun eşyalara dönüşmüş eğlenceli eski çalışanları eşlik eder. Belle ile prens birbirlerinin hayatlarının aşkı olacağından habersizdir. Sevgi ve aşk dolu bu masalın beyaz perdedeki versiyonunda güzeller güzeli Belle’ye Emma Watson hayat verirken prense ise Dan Stewens hayat vermektedir. Filmin yönetmen koltuğunda ise Bill Condon oturmaktadır. Müzikal tadında görsel bir şölen izlemek isteyenler Güzel ve Çirkin’i mutlaka izlemelidir.

 



Son Güncelleme: 19.07.2020 18:01
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