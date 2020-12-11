Disney+ Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak? Disney+ ücretli mi?

Netflix’in elde ettiği büyük başarı sonrasında büyük film üreticileri teker teker kendi online film izleme platformlarını oluşturmaya başladı. Çıkış yaptığı günden beri büyük ses getiren ancak halen Türkiye’ye giriş yapmayan Disney+ ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Disney+ nedir?

Netflix, Hulu, Amazon Prime gibi bir film ve dizi izleme platformu olan Disney+ Walt Disney Television tarafından geliştirilen bir platformdur.

Disney’in ürettiği tüm filmlerin tek bir çatı altında toplanması için geliştirilen bu platform reklamsız film ve dizi izleme olanağı sağlamaktadır.

Disney+ içeriğinde: Disney, Pixar, Marvel, Star-Wars, National Geographic ve 20th Century Fox’un tüm film, dizi ve belgeselleri bulunuyor.

Disney+ dünya genelinde ne zaman çıkış yaptı?

Disney+ abonelik ücreti ne kadar?

Disney+ şu an da halen geliştirme aşamasında ve belirli ülkelerde bulunan bir film – dizi platformudur. Buna göre; ABD, Kanada, Hollanda, Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre, Fransa, Hindistan, Belçika, Danimarka, İzlanda, Finlandiya, Norveç, Portekiz, İsveç, Birleşik Krallık ve İrlanda'da olan Disney+ aynı zamanda, Man Adası, Monako, Wallis ve Futuna, Fransız Batı Hint Adaları, Fransız Guyanası, Yeni Kaledonya, Japonya ve Endonezya gibi ülkelerde ilerleyen günlerde aktif edilecek.

ABD’de 6,99 dolardan ücretlendirilen Disney+’ın yıllık ücreti 69,99 dolardır. Verilen ücret karşılığında platforma yüklenen tüm film, dizi ve belgesel reklamsız olarak abonelere sunulurken Hulu ve ESPN+ platformları da aynı anda satın alınabiliyor. 3 platforma da sahip olmayan isteyen kişiler ise aylık 12,99 dolar ödeme yapıyor. Hulu şu an da ABD’de 5,99 dolardan abone ücreti alırken ESPN+’da aynı şekilde 5,99 dolar abonelik ücreti talep ediyor. Disney+, Hulu ve ESPN+ alımlarında ise 6 dolarlık bir kar elde edilmiş oluyor.

Disney+ hediye abonelik alımları

Disney Plus hediye alımları sadece yıllık yapılan alımlar için geçerlidir. Hediye abonelik alımları için 1 yıllık sözleşme ile istediğini kişiye abonelik alabilirsiniz.

Disney+ özellikleri

Disney+, Netflix’te bulunan 4 profil sayısını 7 olarak sunmaktadır. Disney+ satın alan aboneler 7 farklı profil oluşturabilir. Aynı zamanda 4 farklı cihazda eş zamanlı olarak kullanıma izin veren Disney+ bazı film ve şovlarda 4K desteklediği gibi genel olarak tüm film, dizi ve belgeselleri UHD olarak desteklemektedir.

Disney+’ta hangi filmler izlenilebilir?

Erken erişim sağlanan filmler ekstra ücrete tabi tutulurken platform üzerinden Disney, Pixar, Marvel, Star-Wars, National Geographic ve 20th Century Fox imzalı tüm yapımları abonelerine sunmaktadır.

Disney+ ve diğer online film platformları

Netflix ve Hulu gibi büyük online film platformları geniş bir ağa sahip olsalar da Disney+ pek çok büyük film şirketi ile anlaşmaları sayesinde daha fazla içerik sunmaktadır. Animasyondan bilim-kurgu filmlerine süper kahraman filmlerinden belgesellere kadar pek çok alanda rakiplerine göre daha fazla içerik sayısına sahip olan Disney+ fiyat bakımından da rakiplerine göre daha avantajlı durumda.