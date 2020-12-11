İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Disney+ Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak? Disney+ ücretli mi?

Online dizi, film ve belgesel platformları günden güne artmaya devam ederken pek çok kişi büyük bir çıkış yapan Disney+'ın Türkiye'ye ne zaman gireceğini araştırmaya başladı. Dizi ve film severler, Disney+ Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak? Disney+ ücretli mi? sorularını araştırmaya devam ediyor.

11 Aralık 2020 Cuma 21:05
Disney+ Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak? Disney+ ücretli mi?
Takip Et:

Netflix’in elde ettiği büyük başarı sonrasında büyük film üreticileri teker teker kendi online film izleme platformlarını oluşturmaya başladı. Çıkış yaptığı günden beri büyük ses getiren ancak halen Türkiye’ye giriş yapmayan Disney+ ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Disney+ nedir?

Netflix, Hulu, Amazon Prime gibi bir film ve dizi izleme platformu olan Disney+ Walt Disney Television tarafından geliştirilen bir platformdur.

Disney’in ürettiği tüm filmlerin tek bir çatı altında toplanması için geliştirilen bu platform reklamsız film ve dizi izleme olanağı sağlamaktadır.

Disney+ içeriğinde: Disney, Pixar, Marvel, Star-Wars, National Geographic ve 20th Century Fox’un tüm film, dizi ve belgeselleri bulunuyor.

Disney+ dünya genelinde ne zaman çıkış yaptı?

Disney+ şu an da halen geliştirme aşamasında ve belirli ülkelerde bulunan bir film – dizi platformudur. Buna göre; ABD, Kanada, Hollanda, Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre, Fransa, Hindistan, Belçika, Danimarka, İzlanda, Finlandiya, Norveç, Portekiz, İsveç, Birleşik Krallık ve İrlanda'da olan Disney+ aynı zamanda, Man Adası, Monako, Wallis ve Futuna, Fransız Batı Hint Adaları, Fransız Guyanası, Yeni Kaledonya, Japonya ve Endonezya gibi ülkelerde ilerleyen günlerde aktif edilecek.

Disney+ abonelik ücreti ne kadar?

ABD’de 6,99 dolardan ücretlendirilen Disney+’ın yıllık ücreti 69,99 dolardır. Verilen ücret karşılığında platforma yüklenen tüm film, dizi ve belgesel reklamsız olarak abonelere sunulurken Hulu ve ESPN+ platformları da aynı anda satın alınabiliyor. 3 platforma da sahip olmayan isteyen kişiler ise aylık 12,99 dolar ödeme yapıyor. Hulu şu an da ABD’de 5,99 dolardan abone ücreti alırken ESPN+’da aynı şekilde 5,99 dolar abonelik ücreti talep ediyor. Disney+, Hulu ve ESPN+ alımlarında ise 6 dolarlık bir kar elde edilmiş oluyor.

Disney+ hediye abonelik alımları

Disney Plus hediye alımları sadece yıllık yapılan alımlar için geçerlidir. Hediye abonelik alımları için 1 yıllık sözleşme ile istediğini kişiye abonelik alabilirsiniz.

Disney+ özellikleri

Disney+, Netflix’te bulunan 4 profil sayısını 7 olarak sunmaktadır. Disney+ satın alan aboneler 7 farklı profil oluşturabilir. Aynı zamanda 4 farklı cihazda eş zamanlı olarak kullanıma izin veren Disney+ bazı film ve şovlarda 4K desteklediği gibi genel olarak tüm film, dizi ve belgeselleri UHD olarak desteklemektedir.

Disney+’ta hangi filmler izlenilebilir?

Erken erişim sağlanan filmler ekstra ücrete tabi tutulurken platform üzerinden Disney, Pixar, Marvel, Star-Wars, National Geographic ve 20th Century Fox imzalı tüm yapımları abonelerine sunmaktadır.

Disney+ ve diğer online film platformları

Netflix ve Hulu gibi büyük online film platformları geniş bir ağa sahip olsalar da Disney+ pek çok büyük film şirketi ile anlaşmaları sayesinde daha fazla içerik sunmaktadır. Animasyondan bilim-kurgu filmlerine süper kahraman filmlerinden belgesellere kadar pek çok alanda rakiplerine göre daha fazla içerik sayısına sahip olan Disney+ fiyat bakımından da rakiplerine göre daha avantajlı durumda.



Son Güncelleme: 11.12.2020 21:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Disney+TürkiyeAbonelik ücreti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu

Popüler Haberler

Disney+ Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak? Disney+ ücretli mi?
TV'de bugün hangi maçlar var? 11 Aralık 2020 Cuma Canlı futbol maç programı
Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 12 - 13 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Hafta sonu tekel bayileri kapalı mı, kapanacak mı, alkol satışı var mı? Alkol satışı hangi tarihlerde yasak?
Çocukluk dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Çocukluk devam eder mi?
Bebeğin göz rengi neye göre belirlenir? Bebekler kaç aylıkken göz rengi belli olur?
Akrep dizisi oyuncuları kim kimdir?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
2020 STS Eczacılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Star TV Menajerimi Ara dizisi devam eder mi, dizi beğenildi mi? Menajerimi Ara ilk bölüm yorumları
Ziraat, Vakıf ve Halkbank 0,64 faizli 15 yıl vadeli koronavirüs konut kredisi
Öğrenci kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci kredi kartı avantajları
Salavat-ı Şerife Nedir? Salavat neden gitirilir, faziletleri nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 1 Ağusyos 2019 Perşembe - Bugün yaşantınızda nelerle karşılacaksınız?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Gerçek adı nedir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Star Tv Akrep dizisi nerede çekiliyor?
Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Ramo dizisine katılan Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mazhar karakteri kimdir?
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi yer aldığı dizi ve film yapımları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.