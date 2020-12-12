Disney+ Ms. Marvel konusu nedir? Ms. Marvel dizisi fragmanı yayımlandı

DİSNEY PLUS’ IN YENİ İŞİ
Yapmını üstenldiği Ms. Marvel dizisi meraklılarını heyecanlandırmaya başladı. Dizinin adı yayınlandığında bile büyük ilgi uyandıran yapımın ilk fragmanı çıktı.
İLK FRAGMAN ÇIKTI!
Bısha K Ali’ nin baş senaristliğini yaptığı dizinin konusu süper kahraman üzerine yazılıyor. Müslüman bir süper kahraman olan Marvel henüz 18 yaşında. Pakistanlı gencin hayatını anlatan dizi Marvel çigi romanından uyarlama. Kamala Khan olarak izleyeceğimiz Ms. Marvel için Iman Vellani baş rolü alacak. Teyonah Paris ise Monica Rambeu karakterine hayat verecek.
Çekimler son sürat devam ederken dizi ile ilgili detaylar açıklanmıyor. Seyircinin elindeki tek bilgi bu fragman olacak.
Son Güncelleme: 12.12.2020 23:51