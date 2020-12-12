Disney+ Ms. Marvel konusu nedir? Ms. Marvel dizisi fragmanı yayımlandı

DİSNEY PLUS’ IN YENİ İŞİ

Yapmını üstenldiği Ms. Marvel dizisi meraklılarını heyecanlandırmaya başladı. Dizinin adı yayınlandığında bile büyük ilgi uyandıran yapımın ilk fragmanı çıktı.

İLK FRAGMAN ÇIKTI!

Ms. Marvel dizisini tanımak için yayınlanan ilk fragman youtube platfomunda gösteriliyor. Seyircilerinin merakla beklediği dizi için şimdiden youtube videosu tıklanmaya başladı.

Bısha K Ali’ nin baş senaristliğini yaptığı dizinin konusu süper kahraman üzerine yazılıyor. Müslüman bir süper kahraman olan Marvel henüz 18 yaşında. Pakistanlı gencin hayatını anlatan dizi Marvel çigi romanından uyarlama. Kamala Khan olarak izleyeceğimiz Ms. Marvel için Iman Vellani baş rolü alacak. Teyonah Paris ise Monica Rambeu karakterine hayat verecek.

Çekimler son sürat devam ederken dizi ile ilgili detaylar açıklanmıyor. Seyircinin elindeki tek bilgi bu fragman olacak.