Disney+ Monster At Work ne zaman başlayacak?

Monster at Work, Buzz Lightyear of Star Command'tan sonra Pixar'ın ikinci animasyon dizisi olacak. Disney + ekranlarında izleyebileceğiniz Monster At Work, 2 Temmuz'da vizyona girecek. Serinin teması Monsters, Inc. olaylarından altı ay sonradır. Monstropolis şehrinde büyük değişiklikler oluyor. Canavarlar çığlık atmak yerine gülücük toplamaya başlar. Tyler Tuskmon, Monster Üniversitesi'nden yeni mezun olur ve mekanik olarak çalışmaya başlar. En büyük hayali, idolleri Mike Wazowski ve James P. "Sulley" Sullivan ile birlikte çalışmaktır.

Billy Crystal ve John Goodman, ikonik sesleriyle geri dönüyor. 20 yıl önceki çalışmalarıyla gurur duyan ikili, bu projede çalışmaktan keyif aldıklarını söylüyor. Crystal ve Goodman'a ek olarak Monster At Work, Ben Feldman, Kelly Marie Tran, Alanna Ubach, Jennifer Tilly, John Ratzenberger ve Bob Peterson gibi isimleri de içeriyor. Salgın nedeniyle seslendirmede biraz zorluk yaşanmış. Bazen evden birkaç kişiyle stüdyolarda çalıştıklarını, bazen de kimselerin olmadığı stüdyolarda çalışıldığını vurgulayan Billy Crystal, yavaş da olsa ilerleme kaydettiklerini ve çok hoş bir senaryo ortaya çıktığını ekliyor. Monster At Work hakkında çok az bilgi olsa da bu merakla beklediğimiz prodüksiyonlardan biri çünkü Pixar'dan kötü bir animasyon görülmesi imkansız.