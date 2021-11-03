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Disney Just Beyond dizisinin konusu nedir?

Gerçeklikle hayal ortamı arasındaki ince çizgi üstünler ilerlerken diğer taraftan eğlendiren diğer taraftan da aile içi çatışmalar, çocuk yetiştirme, özgürlük, güven gibi dersler sunan bir dizi. Peki, tüm bunları içinde barındıran Just Beyond dizisinin konusu nedir? Yanıtı haberiimzde...

03 Kasım 2021 Çarşamba 06:10
Disney Just Beyond dizisinin konusu nedir?
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Ünlü yazar R. L. Stine'ın baş döndüren romanları dizi ile film dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Aylar öncesinde yayın hayatına giren ve tam anlamı ile trendleri giren Netflix platformunun korku üçlemesi sonrasında şimdi de gözler Disney Channel önderliğinde piyasaya giren tatlı ve sürükleyici Just Beyond antoloji dizisine odaklanmış durumda. Stephen King'in senelerdir beyaz perdede yayınladığı hizmetler sonrasında seyirciler R. L. Stine'la yeni bir maceranın ortasında kalırken Black Mirror, Moden Love kadar olmasa da etkileyici bir konsept ile seyirciyi buluşturuyor. 

30 dakika süren çalışma süreleri ile sekiz ayrı hikayeyi birleştiren yaratıcı Seth Grahame - Smith, R. L. Stine'ın usta bir şekilde hazırlamış olduğu kurgusundan yararlanarak yediden yetmişe herkese hitap eden bir akış hazırladığını belirtiyor. Disney kavramı duyulduğu zaman neredeyse herkesin aklına ilk gelen animasyonlar, çocuklara hitap eden kavramlar Just Beyond'la hüküm sürmeyeceğinin tersine daha fazla yetişkin bireyler için daha çok elverişli bir bütünlük sağladığını söylüyor.

Just Beyond dizisinin konusu nedir?

Antoloji dizisi olmasının getirisi ile sekiz farklı hikayeye adım atarken Cadılar Bayramı temasını da arkasına alıp dünya dışı, paranormal, uzaylılar, robotlar, hayaletler vb. korku verici temaları ele alıyor. Fakat öyle bir durum var ki... Bahsetmiş olduğumuz bu ünya dışı varlıklar, çeşit çeşit çocukların ortasına sürükleniyor. Mesela birinci bölümde karşımıza çıkan 14 yaşında ki Veronica karakterinin, aile fertleri tarafında zor kullanılarak, kendi istemediği bir okula yollandığını izliyoruz. Kızlarının eskiden olduğu gibi neşe dolu olmadığını ve devamlı yaramazlıklar yaptığını öne süren ebeveynler, kızlarını bilerek veya bilmeden bir nevi insanı robot haline getiren o okula yollarlar. Katı kurallar ile disiplin sahibi bir okul müdürünün eşliği ile çocuklar kurgulanmış robotlar haline gelirken yaratıcının Veronica'yla aileleri düşünmeye yönelten alt metinleri bulunuyor.

Dizinin diğer bölümlerinde de yine benzeri kurgular işlenmektedir. Bireysel olarak sorunları olan çocuklar hem alilelerin zoru ile hem de kültürel şartlardan dolayı dünya dışı ortama itilmeleri ile başlayan hikayelerde; cadılar, hayaletler gibi birçok mecazi ürünler yardımı ile ince ve kitlesel mesajlar veriliyor. Gerçekle hayal ortamı arasında ki ince çizgi üzerinden ilerlenirken bir taraftan da eğlendirip aile içi çatışmaları, çocuk yetiştirmeyi, özgürlüğü, güveni ders niteliğinde seyirciye sunuyor. Tüm bunlar doğrultusunda farklı bir içeriği olan dizi muhakkak izlenmeli diyoruz.

IMDB puanı: 5,8

Just Beyond dizisi oyuncu kadrosu

Gabriel Bateman – Jack

Mckenna Grace – Veronica

Cyrus Anold – Trevor

Malcolm Barrett – Andy

Rachel Marsh – Fiona

Megan Stott – Olivia

Izabela Vidovic – Lily

Christine Adams – Jenny

Arjun Athalye – Ronald

Just Beyond dizisi fragmanı



Son Güncelleme: 03.11.2021 06:10
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