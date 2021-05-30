Dilge Timoçin kimdir? Dilge Timoçin hakkında bilgiler

Başarılı sunucu Dilge Timoçin, uzun yıllardır habercilik sektöründe faaliyet göstermektedir. 2000 yılından bu yana habercilik yapan Timoçin, alanında başarılı isimler arasında yer almaktadır.
Dilge Timoçin kimdir?
Welle ve Reuters gibi yabancı basın kurumlarında da faaliyet gösteren Timoçin, son olarak VOA Türkçe kurumuna katılmıştır. Bu kurumda ABD ve Türkiye arasındaki haberleri yaparak canlı yayın bağlantıları gerçekleştirmektedir.
Ünlü sunucu şu an ABD’nin Washington kentinde yaşamaktadır. Dilge Timoçin’in Instagram ve Twitter adresleri ‘’@dilgetimoçin’’
Son Güncelleme: 30.05.2021 21:55