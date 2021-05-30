Dilge Timoçin kimdir? Dilge Timoçin hakkında bilgiler

Başarılı sunucu Dilge Timoçin, uzun yıllardır habercilik sektöründe faaliyet göstermektedir. 2000 yılından bu yana habercilik yapan Timoçin, alanında başarılı isimler arasında yer almaktadır.

Dilge Timoçin kimdir?

Dilge Timoçin, 22 Mayıs 1980 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. 41 yaşındaki sunucu, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Mezuniyetinden sonra staj için NTV’de çalışmaya başlamıştır. Daha sonra 2008 yılında NTV’den ayrılarak Show TV’ye geçmiştir. Burada hem spikerlik hem de dış haber editörlüğü yapmıştır.

Welle ve Reuters gibi yabancı basın kurumlarında da faaliyet gösteren Timoçin, son olarak VOA Türkçe kurumuna katılmıştır. Bu kurumda ABD ve Türkiye arasındaki haberleri yaparak canlı yayın bağlantıları gerçekleştirmektedir.

Ünlü sunucu şu an ABD’nin Washington kentinde yaşamaktadır. Dilge Timoçin’in Instagram ve Twitter adresleri ‘’@dilgetimoçin’’