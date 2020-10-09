Dilberay'ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmin oyuncu kadrosu belli oldu!

Ünlü sanatçı Dilberay’ ın derbeder hayatını anlatan Küçük Dev Kadın adlı sinema filminin 2021 yılında çıkması bekleniyor. Küçük Dev Kadın filminin yönetmen koltuğunda ise Hakan Kavavaç oturuyor. Senaryoyu yazan ise Kamuran Süner olacak. Başrolü ise Gökçe Bahadır canlandıracak. Gökçe Bahadır’ a eşlik edecek olan oyuncular ise Bülent Çolak, Helin Kandemir, Nursel Köse ve Murat Akkoyunlu’ dur.

Acı Dolu Bir Hayatın Hikayesi, Küçük Dev Kadın:

2019 senesinde Nisan ayının 9’ undu hayatını kaybeden Dilberay’ ın hayat hikayesini anlatacaktır. Dilberay Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde bir çadırda doğmuştur, kendisi yarı Yörük ve yarı Kürt’ tür. Fakir bir ailede dünyaya gelen Dilberay ilk evliliğini henüz 13 yaşındayken yapmıştır. Çocukken katıldığı TRT yarışmasında birinci olduğu için babası ona şiddetli bir şekilde dayak atmış ve çeşitli işkenceler yapmıştır. 2 çocuklu Dilberay eşinden ayrılarak Ankara’ya yerleşir ve burada gazinolarda şarkı söyleyerek geçim parasını kazanır. Kısa zaman sonra ise keşfedilen Dilberay yavaş yavaş ünlenmeye başlamıştır ki Almanya’ da bir adam kendisine sarkınca adamı bıçaklar ve hapishaneye girer. İkinci evliliğini ise 1988 senesinde İbrahim Karakaş ile yapmış ve ölünceye kadar evliliğini sürdürmüştür. Dilberay’ ın aile açısından ise 30 tane torunu bulunmaktadır.

Küçük Dev Kadın Filminin Oyuncu Kadrosu:

Gökçe Bahadır:

Bilinen son performansı Gökhan Özoğuz ile beraber oynadığı Kendi Yolumda aldı filmdir. Ünlü oyuncu 1981 yılının Kasım ayında gözlerini dünyaya açmıştır. Gökçe Bahadır 55 kilodur ve 1.70 boyundadır. Oyuncu sanat eğitimini ise Müjdat Gezen Sanat Merkezinde almıştır. Medya sektörüne ilk olarak Radyocu olarak başlayan Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi adlı yapımda canlandırdığı Törpü karakteri ile izleyicinin aklında yer etmiştir. Sonrasında ise Yaprak Dökümü adlı dizide Leyla karakterini oynamış ve ününe ün katmıştır. Ünlü oyuncunun bulunduğu yapımlar ise:

Tatlı Hayat(2001), Beşik Kertmesi(2002), Mühürlü Güller(2003), Hayat Bilgisi(2003), Yine de Aşığım(2005), Yaprak Dökümü(2006), Sensiz Olmaz(2011), Kayıp Şehir(2012), Aramızda Kalsın(2013), Hatıla Gönül(2015), Adı Efsane(2017), Ufak Tefek Cinayetler(2017-2018).

Nursel Köse:

Malatya’ da 1961 yılında Mart ayının 29’ unda gözlerini dünyaya açmıştır. Nursel Köse Köln Üniversitesinde Mimarlık bölümü okumuştur. Üniversite eğitiminin ardından kısar süre Mimarlık yapan Nursel Köse bir arkadaşı olan Serpil Pak ile birlikte Kabare tiyatrosu yapmaya başladı ve ilk kadın kabare tiyatro grubunun kurucusu oldu. Bunun dışında radyo için şiirler ve tiyatro senaryoları yazdı. Türk ve Alman dizilerinde de oynamıştır. Oyuncunun bulunduğu yapımlar ise:

Tatort(1970), Yasemin(1997), Sessiz Gece(2005), Kartallar Yüksek Uçar(2007), Kavak Yelleri(2007), Kalpsiz Adam(2008), Mordkommission İstanbul(2009), Kış Masalı(2009), Karanlığın Gözleri(2010), Avlu(2018)

Murat Akkoyunlu:

Oyuncu Çakallarla Dans Adlı filmde oynadığı karakter ile sevilmiştir. Son olarak ise ekranlara Şevkat Yerimdar ve Güldür Güldür Show ile gelmiştir. 1973 yılında Mayısıs ayının 20’ sinde dünyaya gelmiştir. Oyuncunun bulunduğu bilinen projeler ise:

Aşk Tutulması(2008), Çakallarla Dans adlı seri(2010-2018), Sağ Salim(2012), Arkadaşım Max(2013), Şevkat Yerimdar(2017-2018).

Bülent Çolak:

1997 yılında Eylül ayının 20’ sinde dünyaya İstanbul’ da gözlerini açmıştır. Ünlü oyuncu 66 kilodur ve 1.68 uzunluğundadır. Oyunculuğa attığı ilk adım ise Kartal Sanat Tiyatrosudur. İlk kamera karşısında oyunculuk deneyimi ise Hoşçakal Yarın adlı film ile olmuştur. Oyuncunun yıldızını parlatan yapım ise Geniş Aile adlı dizidir. Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Ulvi karakteri ile adeta bir fenomen haline gelmiştir ve hâlâ Ulvi denilince akla gelen kişidir. Oyuncu Sefa Öztürk ile evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır. Oyuncunun bulunduğu projeler ise:

Merdiven Altı(2008), Geniş Aile(2009), Vay Arkadaş(2010), Hükümet Kadın(2012), Mutlak Adalet(2014).

Helin Kandemir:

Genç oyuncu Doğduğun Ev Kaderindir adlı yapımda Kibrit karakteri ile kendine çokça hayran toplamıştır. Helin Kandemir 2004 senesinde Haziran ayının 2’sinde dünyaya İstanbul’ da gözlerini açmıştır. Kendisi 40 kilodur ve 1.53 uzunluğundadır. Oyuncunun bulunduğu yapımlar ise:

Hakan Muhafız(2018-2020), Kız Kardeşler(2019), Bir Litre Gözyaşı(2018-2020), Doğduğun Ev Kaderindir(2020).