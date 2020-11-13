İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Dilberay'ın hayatının konu edileceği "Dilberay Küçük Dev Kadın" filmi için hazırlıklar başladı. Filmde Dilberay'ın Büşra Pekin tarafından canlandırılacağı ifade edildi...

13 Kasım 2020 Cuma 23:59
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Takip Et:

Efsane şarkıcılardan olan Dilberay’ın hayatının anlatılacağı efsanevi bir sinema filminin ortaya konması için hazırlıklar devam ediyor. Dilberay Küçük Dev Kadın filminin önümüzdeki dönem içerisinde izleyicileri ile buluşması ve gişelerde de büyük başarılar elde etmesi bekleniyor. Diğer yandan filmin oyuncu kadrosunda da birçok önemli ismin yer aldığı görülüyor.

Dilberay Küçük Dev Kadın Filmi Oyuncuları

Dilberay’ın hayatının anlatılacağı filmde yer alacak olan oyuncular arasında Büşra Pekinci, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor. Oğuz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin tarafından yapımcılığı üstlenilen filminde Büşra Pekin Dilberay’ı canlandırıyor. Şarkıcının çocukluğunu ise Zeliha Kendirci’nin oynayacağı, eşini ise Deniz Hamzaoğlu’nun oynayacağı ifade ediliyor.

Büşra Pekin -Dilberay

Büşra Pekin 1982 senesinde doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olması sonrasında 2005 senesinde BKM Mutfak ekibine katılmış ve burada Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adından söz ettirmiştir. Buradaki deneyimi sonrasında da Kolonya Cumhuriyeti, Bayi Toplantısı, Muhteşem Yüzyıl, Aşağı Yukarı Yemişliler gibi pek çok yapımda yer almıştır.


Zeliha Kendirci-Dilberay’ın Çocukluğu

Zeliha Kendirci, Müslüm filminde Müslüm’ün çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci’nin kardeşidir. Zeliha daha önce O Ses Türkiye programına katılmış ancak sonrasında elenmişti.

Deniz Hamzaoğlu-Dilberay’ın Eşi

Filmde Dilberay’ın eşi İbrahim Karakaş’ı canlandıracak olan Hamzaoğlu, 1979 senesinde doğmuştur. Daha önce pek çok tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu önemli yapımlarda da oynamıştır. Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Şarkısı, Aile Arasında, Halka, Bayi Toplantısı, Ya İstiklal Ya Ölüm, Kırmızı Oda yapımları yer aldığı projeler arasında en önemlileridir.

Dilberay Filmi Hakkında

Dilberay Küçük Dev Kadın filminin konusunun aslında belli olduğu bilinmektedir. Dilberay’In hayatının anlatılacağı filmde kendisinin hayatında yaşadığı önemli dönüm noktaları ve herkes tarafından sevilen “Zorunda mıyım?” şarkısının ortaya çıkışı izlenecek.

Filmin ne zaman gösterime gireceği konusunda ise şimdilik kesin bir bilgi bulunmuyor. Yakın tarihte filmin çekimlerine başlanması ardından ise birkaç ay içerisinde vizyona girmesi bekleniyor. Ancak çekimlerin başlaması için öncelikle tüm oyuncu kadrosunun belirlenmesi gerekiyor.



Son Güncelleme: 13.11.2020 23:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DilberayDilberay Küçük Dev KadınSinema FilmiBüşra Pekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!

Popüler Haberler

Star TV ekranlarında yayınlanan Yeni Bir Ev programı neden final yaptı?
Alya dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Alya dizisi oyuncu kadrosu
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 13 Kasım 2020 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görmek neye işaret eder? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamları ve yorumları
ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
iOS 13 için Jailbreak yayınlandı
Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Kira sözleşmesi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Hayalet Dayı filminin konusu nedir? Hayalet Dayı filmi konusu ve oyuncuları
Evde kalma vergisi haberleri doğru mu? Evlenmeyenlerden vergi alınacak mı?
Aşk Ağlatır Bozuluk nerede, nereye bağlı? Aşk Ağlatır nerede çekiliyor?
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Vakıfbank'tan kredi kartı borçları için 12 ay ertelemeli 20.000 TL kredi imkanı
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.