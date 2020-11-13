Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!

Efsane şarkıcılardan olan Dilberay’ın hayatının anlatılacağı efsanevi bir sinema filminin ortaya konması için hazırlıklar devam ediyor. Dilberay Küçük Dev Kadın filminin önümüzdeki dönem içerisinde izleyicileri ile buluşması ve gişelerde de büyük başarılar elde etmesi bekleniyor. Diğer yandan filmin oyuncu kadrosunda da birçok önemli ismin yer aldığı görülüyor.

Dilberay Küçük Dev Kadın Filmi Oyuncuları

Dilberay’ın hayatının anlatılacağı filmde yer alacak olan oyuncular arasında Büşra Pekinci, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor. Oğuz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin tarafından yapımcılığı üstlenilen filminde Büşra Pekin Dilberay’ı canlandırıyor. Şarkıcının çocukluğunu ise Zeliha Kendirci’nin oynayacağı, eşini ise Deniz Hamzaoğlu’nun oynayacağı ifade ediliyor.

Büşra Pekin -Dilberay

Büşra Pekin 1982 senesinde doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olması sonrasında 2005 senesinde BKM Mutfak ekibine katılmış ve burada Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adından söz ettirmiştir. Buradaki deneyimi sonrasında da Kolonya Cumhuriyeti, Bayi Toplantısı, Muhteşem Yüzyıl, Aşağı Yukarı Yemişliler gibi pek çok yapımda yer almıştır.

Zeliha Kendirci-Dilberay’ın Çocukluğu

Zeliha Kendirci, Müslüm filminde Müslüm’ün çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci’nin kardeşidir. Zeliha daha önce O Ses Türkiye programına katılmış ancak sonrasında elenmişti.

Deniz Hamzaoğlu-Dilberay’ın Eşi

Filmde Dilberay’ın eşi İbrahim Karakaş’ı canlandıracak olan Hamzaoğlu, 1979 senesinde doğmuştur. Daha önce pek çok tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu önemli yapımlarda da oynamıştır. Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Şarkısı, Aile Arasında, Halka, Bayi Toplantısı, Ya İstiklal Ya Ölüm, Kırmızı Oda yapımları yer aldığı projeler arasında en önemlileridir.

Dilberay Filmi Hakkında

Dilberay Küçük Dev Kadın filminin konusunun aslında belli olduğu bilinmektedir. Dilberay’In hayatının anlatılacağı filmde kendisinin hayatında yaşadığı önemli dönüm noktaları ve herkes tarafından sevilen “Zorunda mıyım?” şarkısının ortaya çıkışı izlenecek.

Filmin ne zaman gösterime gireceği konusunda ise şimdilik kesin bir bilgi bulunmuyor. Yakın tarihte filmin çekimlerine başlanması ardından ise birkaç ay içerisinde vizyona girmesi bekleniyor. Ancak çekimlerin başlaması için öncelikle tüm oyuncu kadrosunun belirlenmesi gerekiyor.