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Dilara Gönder uzun aradan sonra ekranlara dönüyor! Programı ve kanalı belli oldu!

Uzun zamandır program sunuculuğu yapmayan Dilara Gönder'in ekranlara geri döneceği açıklandı. Haber Global tarafından yapılan açıklamalarda Dilara Gönder'in programı ve programın yayın tarihi açıklandı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 02:33
Dilara Gönder uzun aradan sonra ekranlara dönüyor! Programı ve kanalı belli oldu!
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Geçtiğimiz yıllarda NTV ve NTV Spor’da program sunuculuğu yapan ancak uzun zamandır televizyon ekranlarında olmayan Dilara Gönder’in Haber Global’de yani bir yarışma programı ile ekranlara döneceğini açıkladı.

Haber Global tarafından yapılan açıklamalarda Cumartesi ve Pazar günlerinde akşam saatinde yayınlanacak olan yarışma programının sunuculuğunu üstlenecek denildi.

Dilara Gönder kimdir?

17 Haziran 1983’de İzmir’de dünyaya gelen Dilara Gönder lise eğitime kadar İzmir’de kaldıktan sonra Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Dilara Gönder 2007 yılında Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 19. Genç İletişimciler Yarışma programında okulunda yayınlanan DinleBul programı ile katılmış ve DinleBul programı ile birinci olmuştur. Daha sonrasında Fenerbahçe TV ekranlarında MusicBox programının sunuculuğunu üstlenen Gönder 2007 yılı sonrasında Lig TV’ye transfer olarak 2,5 yıl görev almıştır.

Lig TV’den TRT ekranlarında transfer olan Gönder Formula 1 yarışlarını takip ederek program sunuculuğu üstlenmiştir.

2010 yılında NTV Spor ekranlarına geçen Dilara Gönder ileri derece Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2014 yılında Kanal D’nin ‘Ne Diyorsun’ programının sunuculuğunu üstlenen Dilara Gönder aynı zamanda oyunculuk yapmaktadır. En son Star TV ekranlarında Sil Baştan dizisinde Gizem karakterine hayat vermiştir. Dilara Gönder kısa süre TRT 1 ekranlarında yayınlanan Baba Candır dizisinde de görev almıştır.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 02:33
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Anahtar Kelimeler:
Dilara GönderHaber GlobalEkranlara DönüyorProgram
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