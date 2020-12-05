Digiturk S Sport kanalı neden yok? Digitürk F1 Formula nasıl izlenir?

Geçen sezon ve önceki sezonlarda Digitürk’te yer alan S Sport kanalı bu sezon yer almıyor. Formula 1, Premier Lig başta olmak üzere, birçok maçı ve birçok yarışı yayınlayan S Sport kanalı, Digitürk ile biten anlaşmalarını uzatmama kararı aldıklarını açıkladı. Saran Group'a bağlı olan S Sport kanalı yaptığı açıklamada, Digitürk’ün önceki seneler için verdiği sözleri yerine getirmediğini ve önümüzdeki sezonlar içinde yapıcı fikirler de bulunmadığı için Digitürk’le anlaşma uzatmayacaklarını açıkladı.

Formula 1’in, Premier Lig’in, Bundesliga’nın, NBA’in ve daha birçok maçın, yarışın yayınını yapan S Sport kanalı, bundan sonra Digitürk’te yer almayacak. Konuyla ilgili S Sport bir açıklama yaptı.

S Sport

açıklamayı şu şekilde yaptı

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'Türkiye’de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ileGroup bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.

Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18:00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur.'

Digitürk kullanıcıları bu kararı üzüntüyle karşıladı ve Digitürk’e tepkide bulundu. Digitürk kullanıcı sporseverlerin bu kararın yeniden gözden geçirilmesini isterken, Digitürk bu konuyla ilgili herhangi bir adım atacak mı sorusunun şimdilik yanıtı bulunmuyor.

Peki, Digitürk’ten çekilen S Sport kanalı, hangi platformlarda izlenebilir?

S Sport, Digitürk haricinde birçok platform ile de işbirliği yapıyordu. D-Smart 78. Kanalda, TV+ 77. Kanalda, Tivibu 74. Kanalda, Kablo TV 240. Kanalda, Vodafone 11. Kanalda, S Sport’u izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca S Sport’a intenet üzerinden de ulaşabilirsiniz. S Sport Plus’a üye olarak hem intenet üzerinden hem de S Sport Plus’ın uygulamasından, S Sport’a ulaşabilir maçlarını, yarışları ve daha birçok içeriği izleyebilirsiniz.