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Digiturk F1 yayını hangi kanalda? Digiturk S Sport nasıl izlenir, neden yok?

Digiturk F1 yayını hangi kanalda, Digiturk S Sport nasıl izlenir, neden yok soruları gündem oldu. S Sport yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

15 Kasım 2020 Pazar 15:34
Digiturk F1 yayını hangi kanalda? Digiturk S Sport nasıl izlenir, neden yok?
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Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde heyecan devam ediyor. İstanbul Park’ta gerçekleştirilen yarışta pandemi nedeniyle seyirci yer almıyor. Yarış severler ekran başında yarışları takip ediyor.

S Sport ekranlarında yayınlanan yarışların Digitürk alıcısı üzerinde olmaması merak konusu oldu. S Sport yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde;

“Türkiye’de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir. Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18:00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur.”

S Sport yayınları aşağıdaki alıcılar üzerinden izlenmektedir;

S Sport Plus uygulaması


D-Smart 78. Kanal

TV+ 77.Kanal

Tivibu 74. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 15:34
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Anahtar Kelimeler:
S SportYayınDigiturk
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