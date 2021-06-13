Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi

Sosyal medyada gönderileriyle ve konuşmalarıyla magazin gündeminin ilgi odağı olan, 6 Haziran 1986 senesinde Gaziosmanpaşa’da doğmuştur. Avla ve erkek kardeşi olan Kınalının Annesi Selanikli bir oryantal, babası Yugoslav göçmeni darbukacıdır. Küçüklüğü çingene mahallesinde geçen Kınalı, ilkokul 3.sınıfta geçim sıkıntıları nedeniyle okulu bıraktı ve dans etmeye başladı. Sonrasında liseyi tamamlayan isim, verdiği bir röportajda;” Matematik haricide başarılıydım. Okula devam etmemem benim kararımdı fakat hala okuma isteğine sahibim. Şu an üniversiteyi dahi okuma kararı aldım” demiştir.