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Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi

Sürekli magazin gündeminde olan Didem Kınalı kim ve hakkında diğer merak konusu olan şeyler haberimizde…

13 Haziran 2021 Pazar 11:23
Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi
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Sosyal medyada gönderileriyle ve konuşmalarıyla magazin gündeminin ilgi odağı olan Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 senesinde Gaziosmanpaşa’da doğmuştur. Avla ve erkek kardeşi olan Kınalının Annesi Selanikli bir oryantal, babası Yugoslav göçmeni darbukacıdır. Küçüklüğü çingene mahallesinde geçen Kınalı, ilkokul 3.sınıfta geçim sıkıntıları nedeniyle okulu bıraktı ve dans etmeye başladı. Sonrasında liseyi tamamlayan isim, verdiği bir röportajda;” Matematik haricide başarılıydım. Okula devam etmemem benim kararımdı fakat hala okuma isteğine sahibim. Şu an üniversiteyi dahi okuma kararı aldım” demiştir.


Son Güncelleme: 13.06.2021 11:23
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Anahtar Kelimeler:
Didem KınalıBiyografi
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