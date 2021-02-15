İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme sahte gelin Melisay olayı nedir, son gelişmeler neler?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında gündeme gelen 'sahte gelin' olayında anlatılanlar birçok kişiyi hayrete düşürmüştü. 'Sahte gelin' Melisay olayında yeni gelişmeler yaşandı. Sahte gelin Melisay olayının detaylarına ve son gelişmelere haberimizde yer verdik.

15 Şubat 2021 Pazartesi 17:32
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme sahte gelin Melisay olayı nedir, son gelişmeler neler?
Takip Et:

Show TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında Türkiye gündemine oturan ‘sahte gelin’ olayında yeni gelişmeler yaşandı. Dolandırılan kişilerin sayısı artarken çetenin başı olduğu söylenen Yüksel Yılmaz, programda Melisay ile yüzleşti. Sahte gelin olarak tanınan Melisay, kedisini Yüksel Yılmaz’ın Ağrı’dan yönettiğini ve sürekli tehdit ettiğini söylemişti. Yılmaz’da, 2013 senesinden bu yana Kayseri’de yaşadığını ve bunu ispat edebileceğini söyledi.

Sahte gelin Melisay olayında son gelişmeler neler?

Sahte gelin Melisay’ın annesinin kızını Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında aramasıyla beraber bir evlilik çetesi ortaya çıkarıldı. Melisay Tosun’un annesi Dilek Köse, kızının 2018 senesinde Emirhan adlı biriyle kaçarak evlendiğini ve sonrasında da sahte gelin olarak başkaları ile sahte evlilikler yaptığını anlattı. Dört sene boyunca Emirhan ile birlikte sahte evlilikler yapıp insanları dolandırdıklarını söyleyen Melisay, ardından sahte gelinleri yöneten Yüksel Yılmaz’ın kendisini aradığını söylemişti.

Melisay’a sosyal medyadan ulaşan ve sahte gelin olması için teklif yaptığı söylenen Yüksel Yılmaz, programa telefonla bağlanarak iddiaları yalanlamış ardından da stüdyoda Melisay ile yüzleşmişti.

Bu evlilik çetesinin Türkiye’de 35 şehirde birçok insanı mağdur ettikleri ve bu kişileri evlilik vaadiyle 4milyon 359bin TL dolandırdıkları ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından programa katılan mağdur sayısıda her geçen gün arttı.

Çete üyeleri gözaltına alındı

Programda olayların gündeme gelmesinden 38 gün geçtikten sonra, 12 Şubat tarihinde polis ekipleri tarafından operasyonlar düzenlenmeye başladı. İlk olarak sahte gelinleri yönettiği söylenen Derya Akkuş, örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı.

Bunun sonrasında çete üyesi oldukları söylenen Rıdvan Kızılaslan, Meltem Kızılaslan, Zeynep Kızılaslan, Nuriye Kızılaslan ve canlı yayında olan Melisay’ın eşi Emrah Kızılaslan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sahte gelin Melisay her şeyi itiraf etti

Bu gelişmelerden sonra sahte gelin Melisay programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a tüm olanları canlı yayında itiraf etti. Polis ekipleri de itiraf sonrası Melisay’ı canlı yayında gözaltına aldı.

Didem Arslan Yılmaz, programında gündeme getirdiği sahte gelin olayında bir çeteyi ortaya çıkarırken Türkiye’de 45 şehirde 9milyon TL vurgun yaptıklarını da ortaya çıkardı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 17:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sahte GelinMelisayDidem Arslan Yılmazla VazgeçmeSahte Gelin Olayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda

Popüler Haberler

Masum 331. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı
Akrep hangi günler yayınlanıyor? Star TV Akrep tekrar bölümleri ne zaman?
Müge Anlı Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı nedir, son gelişmeler neler?
2021 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak? nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri
2021 Bekçilik sınav sonuçları pa.edu.tr sorgulama ekranı
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme sahte gelin Melisay olayı nedir, son gelişmeler neler?
İŞKUR evde yapılabilecek iş nasıl bulunur? İŞKUR evde ek iş veriyor mu?
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Müge Anlı 12 Şubat Cuma Müge Anlı son bölümü neden yok, neden kaldırıldı?
Müge Anlı Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı nedir, son gelişmeler neler?
TRT 1 Kıbrıs: Ada Kışı dizisinin adı Bir Zamanlar Kıbrıs olarak değişti
Bilgisayar temizliği nasıl yapılır? Yazılım ve donanım temizliği
BİM stoklarında bulunan Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisi özellikleri nelerdir?
Kudret narı meyvesi faydaları nelerdir?
ePTTAVM ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM ücretsiz maske kimlere, nerede kaç tane veriliyor?
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
TV'de bugün hangi diziler var? 15 Şubat 2021 Pazartesi TV dizi yayın akışı
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 özellikleri
En Şık Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.