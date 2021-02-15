Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme sahte gelin Melisay olayı nedir, son gelişmeler neler?

Show TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında Türkiye gündemine oturan ‘sahte gelin’ olayında yeni gelişmeler yaşandı. Dolandırılan kişilerin sayısı artarken çetenin başı olduğu söylenen Yüksel Yılmaz, programda Melisay ile yüzleşti. Sahte gelin olarak tanınan Melisay, kedisini Yüksel Yılmaz’ın Ağrı’dan yönettiğini ve sürekli tehdit ettiğini söylemişti. Yılmaz’da, 2013 senesinden bu yana Kayseri’de yaşadığını ve bunu ispat edebileceğini söyledi.

Sahte gelin Melisay olayında son gelişmeler neler?

Sahte gelin Melisay’ın annesinin kızını Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında aramasıyla beraber bir evlilik çetesi ortaya çıkarıldı. Melisay Tosun’un annesi Dilek Köse, kızının 2018 senesinde Emirhan adlı biriyle kaçarak evlendiğini ve sonrasında da sahte gelin olarak başkaları ile sahte evlilikler yaptığını anlattı. Dört sene boyunca Emirhan ile birlikte sahte evlilikler yapıp insanları dolandırdıklarını söyleyen Melisay, ardından sahte gelinleri yöneten Yüksel Yılmaz’ın kendisini aradığını söylemişti.

Melisay’a sosyal medyadan ulaşan ve sahte gelin olması için teklif yaptığı söylenen Yüksel Yılmaz, programa telefonla bağlanarak iddiaları yalanlamış ardından da stüdyoda Melisay ile yüzleşmişti.

Bu evlilik çetesinin Türkiye’de 35 şehirde birçok insanı mağdur ettikleri ve bu kişileri evlilik vaadiyle 4milyon 359bin TL dolandırdıkları ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından programa katılan mağdur sayısıda her geçen gün arttı.

Çete üyeleri gözaltına alındı

Programda olayların gündeme gelmesinden 38 gün geçtikten sonra, 12 Şubat tarihinde polis ekipleri tarafından operasyonlar düzenlenmeye başladı. İlk olarak sahte gelinleri yönettiği söylenen Derya Akkuş, örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı.

Bunun sonrasında çete üyesi oldukları söylenen Rıdvan Kızılaslan, Meltem Kızılaslan, Zeynep Kızılaslan, Nuriye Kızılaslan ve canlı yayında olan Melisay’ın eşi Emrah Kızılaslan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sahte gelin Melisay her şeyi itiraf etti

Bu gelişmelerden sonra sahte gelin Melisay programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a tüm olanları canlı yayında itiraf etti. Polis ekipleri de itiraf sonrası Melisay’ı canlı yayında gözaltına aldı.

Didem Arslan Yılmaz, programında gündeme getirdiği sahte gelin olayında bir çeteyi ortaya çıkarırken Türkiye’de 45 şehirde 9milyon TL vurgun yaptıklarını da ortaya çıkardı.