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Didem Arslan Yılmaz’la Kezban Kaplan Bulundu mu?

18 Mart Perşembe günü yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programının yeni bölümünde ilginç iddialar ortaya atıldı. Yaklaşık 3 aydır kayıp olan Kezban Kaplan'ın zorla alıkoyulduğu gündeme bomba gibi düştü.

19 Mart 2021 Cuma 15:06
Didem Arslan Yılmaz’la Kezban Kaplan Bulundu mu?
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Show TV’de 18 Mart Perşembe günü Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programı 15:20’de ekranlara geldi. 20 yaşındaki Kezban Kaplan’ın nerede olduğu olduğu babası Halis Kaplan ve kardeşi Ceylan Kaplan tarafından programa yapılan yardım çağrısıyla araştırılmaya başlandı. Mustafa Okçu tarafından zorla alıkoyulduğu ailesi tarafından iddia edildi. Bu yüzden Kezban Kaplan nerede ve ne zamandır kayıp olduğu sorusuna ailesi tarafından yapılan açıklamalar bulunmakta.

Babası Halis Kaplan yaptığı açıklamada, Kezban’ın sosyal medya aracılığıyla Mustafa Okçu ile tanıştığını söyledi. Yaklaşık 3 aydır kayıp olan Kezban, kendi isteğiyle mi eve dönmüyor yoksa zorla mı tutuluyor bu konuda netlik bulunmamakta. İddiaların odağı olan Mustafa Okçu’dan bir açıklama bekleniyor.

Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme yeni bölümü ne zaman? Saat kaçta?

Hafta içi her gün saat 15:20’de ekranlara gelmektedir. Uzman konuklarla kayıp kişiler, çözülmeyen cinayet iddialarıyla Türkiye’nin sosyal durumunda bulunan bazı gerçekler ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni bölüm cuma günü ekranlarda yer alacak.



Son Güncelleme: 19.03.2021 15:23
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Anahtar Kelimeler:
Kezban KaplanDidem Arslan YılmazVazgeçme
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